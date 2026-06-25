Conflito

A ex-primeira-dama amenizou o tom nas redes sociais após o enteado pedir desculpas públicas; foco do partido volta a ser o governo Lula.

Brasília (DF) – Após afirmar que foi humilhada por Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro declarou publicamente nas redes sociais nesta quinta-feira (25) que não guarda “raiva de ninguém”. A ex-primeira-dama recuou no tom beligerante e fez um apelo público aos aliados políticos por união na direita para focar no objetivo de “derrotar o atual desgoverno”.

A nova manifestação ocorre após um forte atrito de bastidores envolvendo a ex-primeira-dama e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), atual pré-candidato à Presidência da República. No esclarecimento de hoje, Michelle ressaltou que decidiu expor o caso apenas para corrigir informações que estavam sendo “deturpadas” e pediu que o público não retire suas declarações de contexto.

Racha no Ceará

O estopim da crise familiar e partidária foi a montagem de palanques regionais no Ceará. Michelle Bolsonaro demonstrou forte descontentamento com a aproximação do diretório do PL com o ex-governador Ciro Gomes.

A ex-primeira-dama defende abertamente que a legenda caminhe junto ao senador Eduardo Girão (Novo) na disputa ao governo cearense e apoie a deputada Priscila Costa (PL) na corrida para o Senado.

Por outro lado, a cúpula do PL assegura que a aliança com a ala de Ciro Gomes foi costurada com o aval direto do ex-presidente Jair Bolsonaro, inviabilizando qualquer recuo estratégico no estado.

Desculpas

A lavagem de roupa suja começou na quarta-feira (24), quando Michelle usou as redes sociais para desabafar, detalhando ter sido maltratada por Flávio em uma ligação telefônica devido ao seu posicionamento no Ceará.

Após a forte repercussão negativa e o risco de desgaste para sua pré-candidatura, o senador Flávio Bolsonaro veio a público negar a intenção de ofender a madrasta, garantiu estar de “coração aberto” para o diálogo e pediu desculpas publicamente a Michelle com o intuito de estancar a crise no Partido Liberal.

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