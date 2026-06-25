Condenação

O crime ocorreu em 2014 como vingança contra o ex-marido; a criança, que tinha quatro anos na época, foi salva após socorro rápido.

São Paulo (SP) – O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) condenou a 12 anos de prisão, em regime inicial fechado, uma mulher acusada de tentar matar o próprio filho envenenado. O julgamento ocorreu nesta terça-feira (23) pela 4ª Vara do Júri da Capital, referente a um crime que chocou o bairro do Tatuapé, na zona Leste de São Paulo, em setembro de 2014.

O Conselho de Sentença acatou a denúncia e reconheceu a prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante o uso de veneno. A pena final foi agravada pelo fato de o crime ter sido cometido contra descendente e contra uma criança vulnerável.

Vingança

De acordo com a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP), a ré colocou o veneno de rato conhecido popularmente como “chumbinho” em um pedaço de bolo. Em seguida, a mulher ingeriu uma parte do doce e ofereceu o restante ao filho, que tinha apenas quatro anos na época.

A investigação apontou que a motivação do crime foi puramente torpe. A mulher decidiu envenenar a criança com o objetivo de se vingar do pai do menino, após não aceitar o término do relacionamento amoroso entre os dois.

Socorro

Após ministrar a substância tóxica e consumir o alimento, a própria mulher se arrependeu e entrou em contato com a avó paterna do menino para relatar o que havia feito.

A testemunha agiu rápido e levou mãe e filho imediatamente para uma unidade de saúde da região. Devido à agilidade no atendimento médico e à aplicação dos procedimentos de desintoxicação, tanto a mãe quanto a criança sobreviveram ao envenenamento sem sequelas fatais. A condenada saiu do tribunal direto para o sistema penitenciário.

LEIA MAIS:

Após relatar humilhação, Michelle diz não ter raiva de Flávio e prega união no PL