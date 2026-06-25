Eirunepé

Homem de 50 anos descumpriu medidas cautelares, voltou a ameaçar a vítima e teve a prisão preventiva decretada em Eirunepé.

Eirunepé (AM) – Um homem de 50 anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira (25) após descumprir medidas cautelares e voltar a ameaçar e perseguir uma adolescente de 17 anos em Eirunepé, no interior do Amazonas.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Prisão

Segundo a delegada Gabryelly Santos, o suspeito já havia sido preso em flagrante anteriormente por suspeita de tentativa de estupro de vulnerável contra a adolescente e por mostrar o órgão genital para uma menina de 9 anos.

Após ser colocado em liberdade, ele descumpriu as medidas cautelares impostas pela Justiça apenas quatro dias depois.

“Durante as investigações, foi possível descobrir que ele voltou a ameaçar e perseguir a adolescente”, informou a delegada.

Investigação

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da vítima denunciou que o homem continuava praticando ameaças e perseguições de forma recorrente, o que motivou o pedido de prisão preventiva.

Com a ordem judicial expedida, os policiais localizaram e prenderam o suspeito na manhã desta quinta-feira.

Procedimentos

O homem foi encaminhado à delegacia e passará por audiência de custódia. Em seguida, permanecerá à disposição da Justiça.

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