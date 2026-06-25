Declaração

Prefeito acusa concessionária de destruir obras recém-executadas e anuncia embargo e novas multas que podem ultrapassar R$ 10 milhões.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, Renato Junior, elevou o tom das críticas contra a concessionária Águas de Manaus e declarou uma verdadeira “guerra” à empresa durante o lançamento do programa “Manaus que a Gente Cuida”, realizado nesta quinta-feira (25). A iniciativa prevê a intensificação dos serviços de infraestrutura e limpeza urbana em diversas zonas da capital.

Em discurso contundente, o prefeito disse que a concessionária compromete o trabalho realizado pela Prefeitura ao abrir valas em vias recém-asfaltadas, gerando prejuízos aos cofres públicos e transtornos à população.

“A gente asfalta no dia e, no outro dia de manhã, a concessionária rasga tudo que a Prefeitura fez. Muitas vezes a população acha que a culpa é da Prefeitura, quando, na verdade, é a Águas de Manaus que destrói o serviço recém-executado”, afirmou.

Renato Junior anunciou que determinou o embargo de todas as obras da concessionária na cidade e informou que a empresa já foi multada em mais de R$ 9 milhões. Segundo ele, novas autuações, que podem ultrapassar R$ 10 milhões, serão aplicadas nas próximas semanas caso as irregularidades persistam.

“Ou eles respeitarão a cidade de Manaus, ou eles serão expulsos da cidade de Manaus. Aqui a gente não aceita mais isso. Terão que fechar todos os buracos”, declarou.

O prefeito afirmou ainda que mobilizou seis secretarias municipais, além da Procuradoria-Geral do Município (PGM) e da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), para fiscalizar as ações da concessionária e adotar todas as medidas cabíveis.

Renato Junior também fez um apelo para que a população denuncie, por meio das redes sociais da Prefeitura, qualquer obra da Águas de Manaus realizada sem autorização.

“Se vocês verem essa concessionária abrindo buraco em qualquer lugar, denunciem. Nós vamos imediatamente até o local e faremos com que eles fechem. Eles estão desautorizados”, afirmou.

O prefeito ainda criticou a gestão da empresa, classificando-a como “mal administrada”, e disse que a concessionária precisa demonstrar respeito à população que paga mensalmente pela prestação do serviço.

“Não aceito mais o desserviço e o desrespeito dessa concessionária com o povo de Manaus. Não adianta gastar milhões em propaganda. Onde ela fizer propaganda, no dia seguinte vou mostrar o que ela está fazendo contra Manaus. Chega. Tem que respeitar Manaus”, concluiu.

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