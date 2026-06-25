Variação de preços

Pesquisa feita em 40 postos da capital identificou redução de 4,12% no diesel S500 e aumento de 1,45% na gasolina aditivada em junho.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), divulgou nesta quinta-feira (25/6) o resultado da Pesquisa Mensal de Preços dos Combustíveis referente ao mês de junho. O levantamento identificou redução de 4,12% no diesel S500 e aumento de 1,45% na gasolina aditivada em comparação com maio.

“A pesquisa mensal realizada pelo Procon Manaus tem como objetivo ampliar o acesso da população às informações de consumo e estimular escolhas mais conscientes no momento do abastecimento. O monitoramento dos preços permite que o consumidor compare valores entre diferentes regiões da cidade e busque opções mais vantajosas. Além disso, esse acompanhamento contínuo contribui para fortalecer as ações de fiscalização e garantir maior transparência nas relações de consumo”, declarou a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.

Pesquisa avaliou preços em 40 postos da capital

Realizada na segunda-feira (22/6), a pesquisa abrangeu 40 postos de combustíveis distribuídos em todas as zonas de Manaus. O levantamento considerou os preços da gasolina comum, gasolina aditivada, etanol hidratado, diesel S500 e diesel S10.

Gasolina aditivada registra aumento em junho

A gasolina comum foi encontrada por R$ 6,99 em todos os postos pesquisados. Já a gasolina aditivada apresentou valores entre R$ 6,99 e R$ 7,19.

Em relação a maio, a gasolina aditivada registrou aumento de R$ 0,10, passando de R$ 6,89 para R$ 6,99, o que representa alta de 1,45%. Por outro lado, a gasolina comum manteve o mesmo preço, sem variação no período analisado.

Diesel S500 apresenta redução de 4,12%

Entre os combustíveis pesquisados, o diesel S500 e o diesel S10 apresentaram preços entre R$ 6,99 e R$ 7,59.

Na comparação com maio, o diesel S500 registrou redução de R$ 0,30 por litro. O menor preço encontrado passou de R$ 7,29 para R$ 6,99, representando queda de 4,12%.

Já o diesel S10 permaneceu estável em relação ao mês anterior, mantendo a mesma faixa de preços observada na pesquisa.

Etanol também registra queda no período

O etanol hidratado foi encontrado entre R$ 4,89 e R$ 5,29. Em comparação com maio, o combustível apresentou redução de R$ 0,10 no menor preço registrado, que passou de R$ 4,99 para R$ 4,89.

Levantamento auxilia consumidores na comparação de preços

A divulgação dos preços permite que os consumidores comparem os valores praticados em diferentes bairros da capital e façam escolhas mais econômicas no momento do abastecimento.

Além disso, o monitoramento realizado pelo Procon Manaus fornece subsídios para ações de fiscalização e contribui para ampliar a transparência nas relações de consumo.

(*) Com informações da assessoria

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