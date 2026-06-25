Agenda

Senador participou da entrega de escolas, unidades de assistência social e do início da pavimentação de ruas nas comunidades de Pacatuba, Purupuru e na sede do município.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) cumpriu agenda nesta quarta-feira (24) no Careiro Castanho, onde participou da entrega de obras nas áreas de educação, assistência social e infraestrutura viabilizadas por recursos destinados ao município por meio de seu mandato. A programação incluiu visitas às comunidades de Pacatuba e Purupuru, além da sede municipal, reunindo inaugurações e o lançamento de novas frentes de obras.

Entre as entregas estão a nova Escola Municipal Sebastião Corrêa dos Santos, na comunidade Pacatuba, o novo anexo da Escola Municipal Manuel Lopes, no distrito de Purupuru, a inauguração do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Centro de Acolhimento e o início da pavimentação de 37 ruas no distrito.

Educação amplia estrutura nas comunidades

Na comunidade Pacatuba, Eduardo Braga participou da inauguração da nova Escola Municipal Sebastião Corrêa dos Santos, construída para substituir a antiga estrutura de madeira utilizada pelos estudantes da comunidade por mais de duas décadas. A unidade conta com salas climatizadas e melhores condições para alunos e professores.

A pedagoga Maria Eduarda Pimentel destacou que a comunidade aguardava a nova escola havia mais de 20 anos e ressaltou que a antiga estrutura já não oferecia condições adequadas aos estudantes.

Além disso, no distrito de Purupuru, o senador inaugurou o novo anexo da Escola Municipal Manuel Lopes, ampliando a oferta de vagas para a educação infantil. Com sete salas de aula, a unidade tem capacidade para atender cerca de 250 crianças.

Segundo a professora Noelma Farias de Oliveira, a obra representa um marco para a comunidade ao reduzir a superlotação das salas e proporcionar melhores condições de aprendizagem.

Durante a agenda, Braga também anunciou que outra unidade escolar, na comunidade do Araçá, deverá ser concluída nos próximos meses, ampliando os investimentos em educação na zona rural do município.

Novas unidades fortalecem a assistência social

A programação também incluiu a entrega de equipamentos voltados à assistência social. No distrito de Purupuru, Braga inaugurou o novo CREAS, que passa a oferecer atendimento especializado a crianças, adolescentes, mulheres, idosos e famílias em situação de violação de direitos.

Segundo a assistente social Débora Lourenço da Silva, a nova unidade aproxima os serviços da população da zona rural, reduzindo a necessidade de deslocamentos até a sede do município.

Além do CREAS, o senador inaugurou o novo Centro de Acolhimento. De acordo com o conselheiro tutelar Efraim Alves, antes crianças em situação de vulnerabilidade precisavam ser encaminhadas para outros municípios, muitas vezes Manaus. Agora, elas poderão permanecer no próprio Careiro Castanho, preservando vínculos familiares, escolares e comunitários.

Pavimentação contempla ruas do distrito de Purupuru

Na área de infraestrutura, Braga acompanhou o início da pavimentação de 37 ruas no distrito de Purupuru. As obras incluem drenagem superficial e profunda, além do asfaltamento da principal via da comunidade.

Já na sede do município, o senador vistoriou as obras do sistema viário executadas com recursos destinados por seu mandato. São quase sete quilômetros de pavimentação em concreto armado, levando infraestrutura a áreas que nunca haviam recebido esse tipo de investimento.

Ao encerrar a agenda, o senador reafirmou o compromisso de continuar investindo no município e destacou a importância da educação para transformar vidas.

“Não tem nada que mude o destino da vida da gente melhor do que a educação. Tudo o que eu puder fazer para valorizar as escolas, os professores, os trabalhadores da educação, a infraestrutura e melhorar a vida da população, eu vou fazer. É assim que procuro retribuir a confiança e o carinho que sempre recebo do povo do Careiro Castanho”, afirmou.

(*) Com informações da assessoria

Leia Mais: