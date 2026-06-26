Milagre

Criança foi retirada por moradores de um prédio que desabou em La Guaira, uma das cidades mais atingidas pelos fortes tremores.

Um bebê foi resgatado com vida dos escombros de um prédio que desabou em La Guaira, uma das cidades mais atingidas pelos terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que sacudiram a Venezuela na quarta-feira (24). O momento foi registrado em vídeo e passou a circular nas redes sociais.

As imagens mostram a criança chorando enquanto é retirada dos destroços por moradores da região, que a entregam em seguida às equipes de emergência. O resgate emocionou internautas diante da dimensão da tragédia que atingiu o país.

Horas antes, a Guarda Nacional Bolivariana já havia retirado outra criança com vida dos escombros. Os dois terremotos ocorreram com apenas 39 segundos de diferença e foram os mais intensos registrados na Venezuela em mais de um século. Os tremores provocaram o desabamento de prédios, destruíram parte da infraestrutura em Caracas e também foram sentidos na Colômbia e em cidades do Norte do Brasil.

As equipes de resgate continuam atuando nas áreas devastadas em busca de sobreviventes. Segundo as autoridades venezuelanas, o desastre já deixou ao menos 188 mortos e mais de 1,5 mil feridos. Além disso, mais de 200 pessoas ainda permanecem sob os escombros de edifícios que desabaram, enquanto milhares seguem desaparecidas.

LEIA MAIS:

VÍDEO: Veja momento em que teto de aeroporto desaba durante terremoto na Venezuela