Um bebê foi resgatado com vida dos escombros de um prédio que desabou em La Guaira, uma das cidades mais atingidas pelos terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que sacudiram a Venezuela na quarta-feira (24). O momento foi registrado em vídeo e passou a circular nas redes sociais.
As imagens mostram a criança chorando enquanto é retirada dos destroços por moradores da região, que a entregam em seguida às equipes de emergência. O resgate emocionou internautas diante da dimensão da tragédia que atingiu o país.
Horas antes, a Guarda Nacional Bolivariana já havia retirado outra criança com vida dos escombros. Os dois terremotos ocorreram com apenas 39 segundos de diferença e foram os mais intensos registrados na Venezuela em mais de um século. Os tremores provocaram o desabamento de prédios, destruíram parte da infraestrutura em Caracas e também foram sentidos na Colômbia e em cidades do Norte do Brasil.
As equipes de resgate continuam atuando nas áreas devastadas em busca de sobreviventes. Segundo as autoridades venezuelanas, o desastre já deixou ao menos 188 mortos e mais de 1,5 mil feridos. Além disso, mais de 200 pessoas ainda permanecem sob os escombros de edifícios que desabaram, enquanto milhares seguem desaparecidas.
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