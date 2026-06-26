Copa do Mundo

Medida vale em 29 de junho durante partida da Seleção contra o Japão pela Copa de 2026.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, Renato Junior, decretou ponto facultativo nos órgãos e entidades da administração pública municipal, na segunda-feira (29), data em que a Seleção Brasileira de Futebol entra em campo contra o Japão, às 13h, horário Manaus, em nova etapa da Copa do Mundo Fifa 2026. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) dessa quinta-feira (25).

A medida considera a relevância da participação da Seleção Brasileira de Futebol no torneio como uma manifestação cultural de grande importância para o país.

O decreto ressalva o funcionamento dos serviços essenciais, que permanecerão em atividade conforme previsto em lei. Também fica delegada aos gestores das unidades da administração municipal a competência para definir, quando necessário, o horário de funcionamento de suas respectivas estruturas, observados os critérios de oportunidade, conveniência e interesse público.

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad) será responsável pela organização do banco de horas referente ao ponto facultativo, para futura compensação pelos servidores do Poder Executivo municipal.

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