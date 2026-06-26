Investigação

Homem chegou em mototáxi e ficou à disposição da Polícia Civil.

Manaus (AM) – O suspeito de matar a facadas o funcionário Rafael Souza Santos, identificado como Eduardo Henrique Nobre Klem, de 54 anos, se apresentou na manhã desta sexta-feira (26) na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na zona Leste de Manaus. Ele chegou ao local de mototáxi e foi acompanhado pela advogada, que chegou logo em seguida.

Eduardo não concedeu declarações à imprensa no momento da chegada. Após a apresentação voluntária, ele ficou à disposição da autoridade policial para prestar depoimento sobre o crime ocorrido na última quarta-feira (24), no Residencial Conjunto Tocantins, na zona centro-sul da capital.

O caso ganhou repercussão após a morte de Rafael Souza Santos, conhecido como “Cajuzinho”, funcionário da equipe de manutenção do condomínio. Ele foi atingido por golpes de faca durante uma discussão no Bloco 14C do residencial, conforme mostram imagens registradas por moradores.

De acordo com informações da polícia e relatos de testemunhas, o crime ocorreu por volta das 9h30. Após o ataque, o suspeito fugiu para uma área de mata próxima ao residencial, permanecendo foragido até se apresentar nesta sexta-feira.

Rafael ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo moradores, o suspeito já era apontado por episódios de comportamento agressivo e conflitos recorrentes no condomínio. Há registros de mais de 30 boletins de ocorrência envolvendo seu nome, conforme relatos da administração do residencial.

A defesa do suspeito afirma que ele possui histórico de transtornos mentais, informação que será analisada durante as investigações. O caso segue sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

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