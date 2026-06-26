Seleção Brasileira encara os japoneses na segunda-feira (29), em Houston, após liderar o Grupo C.

Seleção Brasileira encara os japoneses na segunda-feira (29), em Houston, após liderar o Grupo C.

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (29) para enfrentar o Japão pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. A partida será disputada às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos. Em Manaus, às 13h.

O adversário da Seleção Brasileira foi definido após a última rodada do Grupo F. O Japão garantiu a segunda colocação da chave ao empatar por 1 a 1 com a Suécia e chegar aos cinco pontos.

Japão avançou em segundo lugar no Grupo F

A Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1, terminou na liderança do Grupo F e também avançou para o mata-mata. Com os resultados, ficou confirmado o confronto entre Brasil e Japão nas oitavas de final.

Brasil avançou como líder do Grupo C

A Seleção Brasileira garantiu a classificação após vencer a Escócia por 3 a 0 na última rodada da fase de grupos.

O Brasil terminou o Grupo C com sete pontos, mesma pontuação do Marrocos, mas assegurou a liderança pelo saldo de gols.

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