Previdência

Ação da Defensoria Pública, INSS e Prefeitura oferece serviços previdenciários entre 13 e 16 de julho no município

Os agendamentos para a terceira edição de 2026 do Mutirão Previdenciário em São Gabriel da Cachoeira começam nesta terça-feira (30) e seguem até o dia 10 de julho. A ação é promovida pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Prefeitura do município.

O atendimento ao público ocorrerá entre os dias 13 e 16 de julho, das 8h30 às 17h, no Ginásio Arnaldo Coimbra, localizado na Avenida Castelo Branco, bairro Centro.

Agendamentos podem ser feitos presencialmente e por WhatsApp

Os moradores de São Gabriel da Cachoeira podem agendar atendimento presencialmente na sede da Defensoria Pública do município, localizada na rua Arú, nº 18, bairro Miguel.

Além disso, a população da zona rural e de municípios vizinhos também pode realizar o agendamento por WhatsApp, pelo número (92) 98559-1599.

Mutirão oferece serviços previdenciários e assistenciais

Durante o mutirão, serão oferecidos serviços como orientação jurídica sobre benefícios previdenciários e assistenciais, requerimentos administrativos ao INSS e propositura de ações judiciais na área previdenciária.

Além disso, também haverá atendimento médico para atualização de laudos e outros serviços necessários para análise dos benefícios.

Ação atende população indígena em áreas distantes

Segundo a defensora pública e diretora de Estratégia e Inovação Organizacional da DPE-AM, Renata Visco, o mutirão busca atender especialmente as populações indígenas que vivem em comunidades afastadas.

“Nesta edição, organizamos fluxos de atendimento bem definidos, justamente para que essas pessoas não precisem esperar mais do que o necessário e possam retornar com segurança às suas comunidades. O apoio da prefeitura na logística é absolutamente fundamental para viabilizar essa chegada”, destacou.

Integração com o INSS amplia acesso ao atendimento

A defensora também destacou que a presença do BarcoPrev do INSS no município amplia a efetividade do atendimento previdenciário.

“O cidadão que mora a dias de viagem resolve, numa única viagem, tanto a parte administrativa do seu benefício junto ao INSS quanto a assistência jurídica da Defensoria, sem precisar retornar à cidade outras vezes”, acrescentou.

(*) Com informações da Assessoria

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