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Atacante deve seguir entre os titulares contra o Japão e destaca confiança para duelo decisivo

Em Morristown, New Jersey (EUA), Rayan foi titular pela primeira vez com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 na vitória contra a Escócia, pela última rodada da fase de grupos. O atacante, de 19 anos, entrou no lugar de Raphinha, que se recupera de lesão, na equipe comandada por Carlo Ancelotti.

O jogador deve ser mantido entre os titulares na segunda fase, contra o Japão, na segunda-feira (29), às 14h, em Houston, nos Estados Unidos. Rayan também busca o primeiro gol na competição.

“Acho que o gol vai sair com naturalidade. Trabalho igual ao grupo, ajudar na parte defensiva e ofensiva. Durante a semana trabalho muito as finalizações, perto e longe do gol. Mas vai sair com naturalidade quando sair, vai ser um gol especial”, afirmou Rayan em entrevista coletiva nesta sexta-feira (26).

O atacante destacou a dificuldade do confronto contra o Japão e afirmou que o duelo exige atenção máxima, já que vale vaga nas oitavas de final do Mundial.

Rayan também comentou a importância de jogadores experientes no setor ofensivo da Seleção. Ele elogiou Vini Jr., Matheus Cunha e Neymar, que voltou a atuar após recuperação de lesão.

“É muito importante para a gente. Está vivendo uma fase incrível. Ele, Matheus Cunha, Neymar. Os caras ali da frente. Ele está me ajudando bastante também, ganhando essa confiança. O treino de hoje acho que foi por causa da folga de ontem, isso do horário também para ir se acostumando com o calor, com o tempo”, completou o jogador.

Rayan entra em lista histórica da Seleção Brasileira

Estrear como titular em uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira aos 19 anos não é comum. Com a atuação diante da Escócia, Rayan se tornou o sexto jogador sub-20 a iniciar uma partida de Mundial com a Amarelinha.

A lista é liderada por Pelé, que segue como o único jogador da história a conquistar três Copas do Mundo. Na edição de 1958, o atacante estreou como titular aos 17 anos e 7 meses, na vitória por 2 a 0 sobre a União Soviética, na Suécia.

*Com informações do Lance

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