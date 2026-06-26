infraestrutura

Prefeitura de Manaus avança com obras de infraestrutura, aplica mais de 2 mil toneladas de asfalto

O prefeito em exercício Renato Junior acompanhou, nesta sexta-feira (26), o avanço das obras de recapeamento em 16 ruas do bairro da União, na zona Centro-Sul de Manaus. Durante a vistoria, ele conversou com moradores e conferiu de perto os resultados dos serviços executados pelas equipes da Prefeitura de Manaus.

Além disso, segundo a gestão municipal, seis ruas já receberam o novo pavimento nesta etapa.

Obras avançam e já alcançam seis vias

As equipes atuam simultaneamente em diferentes pontos do bairro. Na manhã desta sexta-feira, o trabalho chegou à rua Ézio Ferreira, uma das principais da região.

No local, cerca de 30 trabalhadores operam com apoio de quatro máquinas. Ao todo, a prefeitura prevê a aplicação de mais de 2 mil toneladas de massa asfáltica nesta fase.

Somente na rua Ézio Ferreira, foram utilizadas aproximadamente 60 toneladas.

Prefeito destaca impacto das chuvas

Durante a vistoria, Renato Junior afirmou que o inverno amazônico prejudicou a malha viária da cidade. Segundo ele, a prefeitura intensificou as ações após o período de chuvas.

“Estou muito feliz de estar aqui no bairro da União. Estamos fazendo 16 ruas, e essa é a sexta recebendo recapeamento. O mais gratificante é ouvir a fala dos moradores, ver a emoção de quem esperou tantos anos por esse asfalto”, destaca o prefeito Renato Junior.

Ele também ressaltou que, mesmo com as dificuldades climáticas, as obras seguem em ritmo acelerado.

Moradores aprovam melhorias nas ruas

Os moradores também relataram mudanças na mobilidade após o início dos serviços. O autônomo Wanderley Silva, de 38 anos, destacou a redução de prejuízos causados pelos buracos.

“A rua estava muito esburacada, muito deteriorada mesmo. E com esse novo recapeamento, vai ficar melhor para trafegar, ainda mais eu que tenho um veículo e vivia tendo prejuízo, com a moto danificando devido aos buracos. Trabalho perfeito”, disse Wanderley Silva, de 38 anos, que sempre morou no bairro.

Já a moradora Janete Cavalcante, de 64 anos, relatou impacto direto na mobilidade de familiares com deficiência.

“Estou muito feliz com o trabalho do prefeito, está maravilhoso. O meu filho é cadeirante e agora vai poder andar com a cadeira dele. Antes era muito difícil por causa dos buracos. Em alguns trechos ele precisava usar a cadeira manual, porque não conseguia passar direito, agora ficou uma beleza”, disse a moradora ao avaliar o serviço.

Acessibilidade e inclusão são destaques da obra

Durante a vistoria, o prefeito também destacou relatos de moradores com mobilidade reduzida. Ele afirmou que as melhorias garantem mais autonomia e segurança.

Segundo Renato Junior, uma das conversas ocorreu com um morador cadeirante que utiliza cadeira motorizada, o que reforçou a importância da intervenção.

Seminf explica diferença do recapeamento

O secretário municipal de Infraestrutura (Seminf), Madson Rodrigues, explicou que o recapeamento é mais amplo do que o serviço de tapa-buracos. Segundo ele, a técnica é aplicada em vias com desgaste avançado.

Além disso, ele destacou que o avanço das obras foi possível com a intensificação das equipes durante o verão.

“Com a chegada do verão, conseguimos aumentar a nossa produção e ampliar o efetivo nas ruas, acelerando os serviços e levando melhorias para os moradores. Até o momento, já aplicamos aproximadamente 450 toneladas de massa asfáltica e concluímos seis ruas. A expectativa é alcançar as 16 ruas previstas nesta etapa da obra, garantindo mais segurança, mobilidade e conforto para quem vive na comunidade”, afirmou Madson.

Prefeito cobra concessionária de saneamento

Durante a vistoria, Renato Junior também criticou intervenções da concessionária Águas de Manaus, que, segundo ele, podem comprometer o trabalho de recapeamento.

“A Águas de Manaus está rasgando e a gente recapeando. Aí a gente recapeia, aplica asfalto e, depois, a Águas de Manaus quer rasgar tudo que a gente fez. Aí não dá, é inaceitável. Essa empresa vai ter que se ajustar ou ela vai embora daqui”, declarou o prefeito.

Obras seguem em ritmo acelerado

De acordo com a prefeitura, as intervenções seguem em ritmo contínuo no bairro da União. A previsão é concluir todas as 16 ruas nesta etapa, ampliando a mobilidade e a segurança viária na região.

Leia mais: