Evento com Bolsonaro e Moraes tem aperto de mão e aplausos

O presidente e o ministro se cumprimentaram cordialmente em cerimônia de posse do ministro Sergio Pinto Martins, no TST

Brasília (DF) – Sob aplausos e perplexidade do público, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes apertaram mãos e se cumprimentaram. Eles se encontraram em cerimônia de posse e de ratificação de novos ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST), realizada nesta quinta-feira (19).

O encontro ocorre em meio a uma queda de braço entre Bolsonaro e Moraes. Eles apertaram as mãos um dia após Bolsonaro ter uma ação rejeitada no STF contra Moraes. Na segunda-feira (16), o chefe do Executivo federal apresentou à Suprema Corte um pedido de investigação contra o ministro por suposto “abuso de autoridade”. O relator da ação, ministro Dias Toffoli negou.

Alexandre de Moraes é relator do inquérito das fake news e Bolsonaro alega “perseguição” contra ele pelo fato de seu nome ser mantido como investigado.

Além disso, o presidente concedeu perdão ao deputado Daniel Silveira (PTB) condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, em ação relatada por Moraes e referendada pelo plenário.

Na cerimônia formal, realizada no TST, ambos foram obrigados a se encontrar. Bolsonaro assistiu à cerimônia e, no fim, levantou-se e cumprimentou os presentes.

Em seu caminho, parou para falar com Moraes. O ministro se levantou da cadeira na qual estava e apertou a mão de Bolsonaro. Ambos trocaram um cumprimento.

Veja vídeo:

Posse

O TST deu posse a novo ministro na cerimônia na qual Moraes e Bolsonaro se encontraram. O desembargador Sergio Pinto Martins, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), tomou posse nesta quinta. Ele ocupará a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Alberto Bresciani. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do TST, Emmanoel Pereira.

Junto com o ministro também tomaram posse, de forma solene, a ministra Morgana Richa e os ministros Amaury Rodrigues e Alberto Balazeiro, já empossados de forma administrativa durante a pandemia da Covid-19.

A partir de agora, o ministro Sergio Pinto Martins vai integrar a 2ª Turma do TST e a ministra Morgana Richa passa a atuar na 5ª Turma. Já o ministro Amaury Rodrigues permanece na 1ª Turma e o ministro Alberto Balazeiro na 3ª Turma do Tribunal.

O nome de Sérgio Pinto foi sabatinado e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal em 5 de abril, no mesmo dia em que foram indicados os novos membros para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). No dia seguinte, os nomes foram ratificados em plenário.

*Com informações do Metrópoles

