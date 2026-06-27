Festival

Presidente destaca a força da cultura amazônica, elogia Caprichoso e Garantido e afirma que o festival é exemplo de respeito e convivência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma mensagem em vídeo aos participantes do 59º Festival Folclórico de Parintins. Na gravação, ele destacou a relevância da festa para a cultura brasileira e prestou homenagem aos bois Garantido e Caprichoso.

No vídeo, Lula enviou uma mensagem de carinho ao povo amazonense. Além disso, lamentou não poder participar da edição deste ano, mas afirmou que acompanha o festival de perto. Além disso, o presidente ressaltou o trabalho das comunidades envolvidas na construção do espetáculo e apontou o festival como um exemplo de convivência democrática.

Lula diz que coração está em Parintins

Na mensagem, Lula lamentou não poder estar presente na ilha e afirmou que acompanha o festival mesmo à distância.

“Minhas amigas e meus amigos do Estado do Amazonas e de Parintins, lamentavelmente, não poderei estar presente para ver de perto esse que é um dos maiores espetáculos da Terra. Mas pode ter certeza, meu coração estará aí com vocês, batendo pelo vermelho e branco do Garantido e pelo azul e branco do Caprichoso.”

Presidente destaca trabalho das comunidades

Em seguida, Lula afirmou que o Festival de Parintins representa a criatividade, o esforço coletivo e a identidade cultural do povo brasileiro. Segundo ele, o espetáculo nasce do trabalho de milhares de pessoas que dedicam o ano inteiro à festa.

“Porque quando eu vejo os bois no Bumbódromo, eu vejo o povo brasileiro, gente simples, construindo uma obra gigante, com as próprias mãos, com talento, com suor e com orgulho que não cabe dentro do peito. É a comunidade, é os artistas do bairro, é o jovem que cresce dentro do boi, é a família inteira que se dedica o ano inteiro. É a Amazônia sendo levada para o mundo inteiro, com uma arte que não existe em nenhum outro lugar do planeta.”

Respeito entre as torcidas é exemplo de convivência

Além da valorização da cultura amazônica, o presidente destacou o comportamento das torcidas de Caprichoso e Garantido. Para Lula, o respeito demonstrado durante as apresentações simboliza uma convivência democrática.

“Vocês, torcedoras e torcedores do Caprichoso e do Garantido, sabem mais completa tranquilação de que uma disputa, seja no futebol, seja na cultura ou na política, pode ser travada sem violência, com respeito ao adversário. Porque quando um dos bois se apresenta, a torcida adversária fica em silêncio, sem vaias, sem xingamentos. Num ano, mito Caprichoso, no outro, mesmo Garantido. Essa é a beleza do exercício da democracia na cultura.”

Mensagem termina com homenagem ao Amazonas

Por fim, Lula enviou uma mensagem de reconhecimento ao povo amazonense e desejou uma boa festa aos participantes do Festival de Parintins.

“Quero terminar dizendo que vocês são uma prova viva de que quando o povo brasileiro se junta, não tem nada neste mundo que se sobre. Por isso, um grande abraço ao Caprichoso e ao Garantido. Um grande abraço ao espetáculo feito pela cidade de Parintins. E um grande abraço ao Estado do Amazonas. Que Deus abençoe todos nós.”

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