Defesa Civil

Alerta é válido até as 20h e prevê pancadas de chuva forte, trovoadas e rajadas de vento na capital amazonense

A Prefeitura de Manaus informou que a capital está em alerta de nível alto para chuva intensa neste sábado (27). O aviso foi emitido pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), e permanece válido até as 20h.

Previsão indica chuva forte e rajadas de vento

Segundo o monitoramento meteorológico, há previsão de pancadas de chuva de forte a muito forte intensidade. Além disso, o tempo pode registrar trovoadas e rajadas de vento ao longo do dia.

Diante desse cenário, a Defesa Civil recomenda que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e redobre os cuidados durante os períodos de instabilidade.

Defesa Civil orienta população

A Defesa Civil reforça que moradores devem evitar áreas alagadas e não buscar abrigo sob árvores durante as descargas elétricas. Além disso, é importante manter distância de postes, fiações elétricas e outros locais que possam oferecer risco.

Da mesma forma, pessoas que vivem em áreas com histórico de alagamentos ou deslizamentos devem permanecer atentas e, se necessário, procurar locais seguros.

Plataforma de alertas apresenta instabilidade

A Prefeitura informou ainda que a plataforma nacional de envio de alertas enfrenta instabilidade técnica. Enquanto o sistema Idap permanece indisponível, a Defesa Civil Nacional disponibilizou um formulário provisório para garantir a emissão dos avisos à população.

Canais de atendimento

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos seguintes canais:

199 (ligação gratuita);

(ligação gratuita); (92) 98802-3547 (WhatsApp).

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