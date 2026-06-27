La Guaira

Recém-nascido e sua mãe sobreviveram por 32 horas sob os destroços de um prédio que desabou após terremoto

Uma onda de emoção e esperança tomou conta das equipes de salvamento no estado de La Guaira, na Venezuela, na noite de sexta-feira (26). Os socorristas resgataram com vida um bebê recém-nascido de apenas 18 dias, que passou cerca de 32 horas sob os escombros provocados pelos fortes terremotos que devastaram o país.

O estado de La Guaira figura como um dos locais mais destruídos pelos tremores registrados na última quarta-feira (24). Imagens divulgadas pelas equipes de salvamento mostram o momento exato em que os socorristas retiram o bebê dos destroços e o entregam ao pai, enrolado em uma toalha.

Mãe do bebê também sobrevive à tragédia em La Guaira

Além do salvamento do recém-nascido, os socorristas alcançaram outra vitória na mesma operação. De acordo com informações oficiais da agência de notícias AFP, a mãe da criança também foi encontrada com vida sob a estrutura colapsada.

Leia mais: Mortos em terremotos na Venezuela chegam a 1.430; ONU estima mais de 50 mil desaparecidos

Até o momento, as autoridades venezuelanas não divulgaram detalhes específicos sobre o estado de saúde clínico de ambos. Do mesmo modo, o governo não informou se mãe e filho precisaram de internação hospitalar imediata. Apesar disso, a população e a mídia internacional consideram o caso um dos principais símbolos de resiliência em meio à crise humanitária local.

VÍDEO:

No meio dos escombros, ainda existe alguma esperança na Venezuela. Um bebé de 18 dias foi resgatado com vida por duas equipas e entregue ao pai.



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Terremoto deixa rastro de mortes e milhares de desaparecidos

Infelizmente, o balanço geral da tragédia na Venezuela continua subindo. Segundo o governo venezuelano, os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 já provocaram:

Vítimas fatais: Pelo menos 920 mortes confirmadas;

Pelo menos 920 mortes confirmadas; Feridos: 3.360 pessoas recebem cuidados médicos;

3.360 pessoas recebem cuidados médicos; Desaparecidos: Mais de 50 mil pessoas, de acordo com o Escritório de Ajuda Humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU).

Por essa razão, as equipes de resgate continuam trabalhando de forma ininterrupta. O objetivo principal é localizar mais sobreviventes sob as centenas de edifícios que desabaram em todo o país.

La Guaira e Caracas concentram a maior parte dos danos

O estado de La Guaira sofreu os impactos mais severos da sequência de tremores, registrando o desabamento de diversos prédios residenciais e comerciais devido a graves danos estruturais.

Ademais, a capital Caracas também contabiliza destruição significativa por todos os lados. Esse cenário catastrófico levou o governo venezuelano a decretar estado de emergência em todo o território nacional, acelerando os recursos para as operações de salvamento e assistência humanitária.

Por que o resgate do recém-nascido repercute no mundo?

De fato, encontrar sobreviventes após muitas horas sob toneladas de concreto torna-se uma tarefa quase impossível com o passar do tempo. Por esse motivo, o salvamento do recém-nascido ganhou as redes sociais e comoveu internautas de diversos países, que trataram o episódio como um verdadeiro milagre.

Por fim, especialistas em desastres naturais explicam que as primeiras 72 horas após um sismo são decisivas. Com o intuito de aproveitar cada minuto, os bombeiros utilizam cães farejadores, sensores térmicos e equipamentos de escuta especiais para rastrear qualquer sinal de vida antes que as chances de sobrevivência se esgotem.

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