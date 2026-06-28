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Seleção Brasileira enfrenta o Japão na segunda fase e pode cruzar com Inglaterra, Argentina e outras potências até a final

Publicado em 28 de junho de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Após garantir a liderança do Grupo C, o Brasil inicia a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. O primeiro compromisso será diante do Japão, nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

Se confirmar o favoritismo, a Seleção Brasileira poderá enfrentar uma sequência de adversários tradicionais até uma eventual decisão do Mundial.

Oitavas podem ter Haaland como ameaça

Caso elimine o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final, marcadas para o próximo domingo (5).

Entre os possíveis rivais, a seleção norueguesa inspira maior atenção por contar com Erling Haaland. O atacante soma quatro gols e é o principal artilheiro da equipe na Copa do Mundo.

Apesar disso, a Noruega chega ao mata-mata pressionada após sofrer uma goleada por 4 a 1 para a França na fase de grupos.

Inglaterra desponta nas quartas de final

Se avançar às quartas, a Seleção poderá encontrar a Inglaterra, campeã mundial e uma das favoritas ao título.

Os ingleses enfrentam a RD Congo na segunda fase. Em seguida, caso avancem, disputarão uma vaga nas quartas contra México ou Equador.

Assim, qualquer uma dessas seleções poderá cruzar o caminho da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Clássico contra a Argentina pode ocorrer na semifinal

Uma eventual semifinal pode reservar um dos confrontos mais aguardados da competição: Brasil x Argentina.

A atual campeã mundial encara Cabo Verde na segunda fase. Se avançar, poderá enfrentar Austrália ou Egito nas oitavas de final.

Além da Albiceleste, Colômbia, Suíça, Argélia e Gana também aparecem como possíveis adversárias do Brasil na penúltima fase do torneio.

Final reúne campeãs mundiais do outro lado da chave

Se chegar à decisão, o Brasil poderá enfrentar outra potência do futebol mundial.

No lado oposto da chave estão seleções como Alemanha, França e Espanha. Além delas, Portugal, Croácia, Holanda, Bélgica, Marrocos, Estados Unidos, Canadá, Paraguai, Suécia, Senegal, Áustria, Bósnia e África do Sul seguem vivas na disputa.

Onde assistir Brasil x Japão

Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas.

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, SporTV, SBT, N Sports, CazéTV e getv.

Com infrmações do Lance!

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