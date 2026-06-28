Após garantir a liderança do Grupo C, o Brasil inicia a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. O primeiro compromisso será diante do Japão, nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.
Se confirmar o favoritismo, a Seleção Brasileira poderá enfrentar uma sequência de adversários tradicionais até uma eventual decisão do Mundial.
Oitavas podem ter Haaland como ameaça
Caso elimine o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final, marcadas para o próximo domingo (5).
Entre os possíveis rivais, a seleção norueguesa inspira maior atenção por contar com Erling Haaland. O atacante soma quatro gols e é o principal artilheiro da equipe na Copa do Mundo.
Apesar disso, a Noruega chega ao mata-mata pressionada após sofrer uma goleada por 4 a 1 para a França na fase de grupos.
Inglaterra desponta nas quartas de final
Se avançar às quartas, a Seleção poderá encontrar a Inglaterra, campeã mundial e uma das favoritas ao título.
Os ingleses enfrentam a RD Congo na segunda fase. Em seguida, caso avancem, disputarão uma vaga nas quartas contra México ou Equador.
Assim, qualquer uma dessas seleções poderá cruzar o caminho da equipe comandada por Carlo Ancelotti.
Clássico contra a Argentina pode ocorrer na semifinal
Uma eventual semifinal pode reservar um dos confrontos mais aguardados da competição: Brasil x Argentina.
A atual campeã mundial encara Cabo Verde na segunda fase. Se avançar, poderá enfrentar Austrália ou Egito nas oitavas de final.
Além da Albiceleste, Colômbia, Suíça, Argélia e Gana também aparecem como possíveis adversárias do Brasil na penúltima fase do torneio.
Final reúne campeãs mundiais do outro lado da chave
Se chegar à decisão, o Brasil poderá enfrentar outra potência do futebol mundial.
No lado oposto da chave estão seleções como Alemanha, França e Espanha. Além delas, Portugal, Croácia, Holanda, Bélgica, Marrocos, Estados Unidos, Canadá, Paraguai, Suécia, Senegal, Áustria, Bósnia e África do Sul seguem vivas na disputa.
Onde assistir Brasil x Japão
Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas.
A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, SporTV, SBT, N Sports, CazéTV e getv.
Com infrmações do Lance!
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