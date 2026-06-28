velório

Fotografia registrada em Maués mostra mãe ao lado do caixão do filho durante viagem de canoa até a comunidade onde ocorrerá o velório

Uma fotografia registrada em Maués, a 276 quilômetros de Manaus, emocionou moradores e ganhou ampla repercussão nas redes sociais. A imagem mostra dona Dacinilza Medeiros ao lado do caixão do filho, Elias Ferreira Monteiro Filho, durante o trajeto de volta à comunidade onde ele será velado.

Além de retratar a dor de uma mãe, a cena evidencia a realidade enfrentada por famílias ribeirinhas do Amazonas, que dependem do transporte fluvial até mesmo nos momentos de despedida.

Jovem foi morto em Maués

Segundo as informações divulgadas, Elias Ferreira Monteiro Filho foi vítima de homicídio em Maués.

O corpo do jovem foi encontrado nas proximidades do aterro do Ramalho Júnior com um ferimento provocado por arma branca na região do pescoço.

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre suspeitos nem sobre a motivação do crime. O caso seguirá sob investigação.

Mãe levou o corpo do filho para a comunidade

Após a conclusão dos procedimentos legais na sede do município, dona Dacinilza buscou o corpo do filho para levá-lo até a comunidade Santa Marta, localizada no Paraná do Urariá de Cima, na zona rural de Maués.

Durante o retorno, ela falou sobre a dor da perda e relembrou as tentativas de orientar o filho.

“Meu filho tinha seus erros, vivia por aí, mas era um ser humano, não merecia o que fizeram com ele. Eu vim pegar meu filho, quero levar ele pra casa. É o último trabalho que ele vai me dar, mas quero levar ele pra casa.”

Em seguida, a mãe afirmou que sempre tentou convencê-lo a mudar de vida.

“Eu já tinha conversado muito com ele, tinha pedido pra ele sair dessa vida, mas ele não quis ouvir.”

Fotografia expõe desafios das comunidades ribeirinhas

Além da dor vivida pela família, a fotografia ganhou força por retratar uma realidade comum em diversas comunidades do interior do Amazonas.

Em muitas localidades, o acesso acontece exclusivamente pelos rios. Dessa forma, moradores dependem de pequenas embarcações para deslocamentos relacionados à saúde, ao trabalho, à educação e até ao transporte de pessoas falecidas.

Por isso, a imagem passou a circular nas redes sociais como símbolo do sofrimento causado pela violência e das dificuldades enfrentadas diariamente pelas populações ribeirinhas.

Realidade do interior do Amazonas

Municípios como Maués possuem dezenas de comunidades acessíveis apenas por via fluvial. Assim, canoas e embarcações tornam-se o único meio de transporte em situações de emergência, tratamentos médicos e despedidas de familiares.

Nesse contexto, a fotografia de dona Dacinilza ao lado do caixão do filho ultrapassou o impacto do crime e também chamou atenção para os desafios logísticos enfrentados pelas famílias do interior do Amazonas, reforçando o debate sobre as dificuldades de acesso e a vulnerabilidade dessas comunidades.

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