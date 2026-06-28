Lup Moara fez sua estreia no Festival de Parintins, neste sábado (27), entrando para a história como a primeira Tuxaua trans do Boi Caprichoso. A apresentação ocorreu no Bumbódromo e marcou um momento inédito na cultura popular amazônica.
Além disso, a artista visual e performática foi anunciada oficialmente pelo Caprichoso como a primeira pessoa trans a assumir o item Tuxaua, função que representa liderança, força e ancestralidade indígena dentro do espetáculo.
Caprichoso reforça diversidade e representatividade
O anúncio da escolha de Lup Moara também reforça o movimento de ampliação da representatividade no Festival de Parintins. Dessa forma, o Caprichoso insere no centro da arena uma narrativa de diversidade e inclusão na cultura popular.
O item Tuxaua, tradicionalmente ligado à liderança e à força indígena, ganha, assim, um novo marco histórico com a presença da artista.
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