Bumbódromo

Artista estreia no Festival de Parintins e reforça representatividade ao assumir o item Tuxaua na arena do Bumbódromo

Lup Moara fez sua estreia no Festival de Parintins, neste sábado (27), entrando para a história como a primeira Tuxaua trans do Boi Caprichoso. A apresentação ocorreu no Bumbódromo e marcou um momento inédito na cultura popular amazônica.

Além disso, a artista visual e performática foi anunciada oficialmente pelo Caprichoso como a primeira pessoa trans a assumir o item Tuxaua, função que representa liderança, força e ancestralidade indígena dentro do espetáculo.

Caprichoso reforça diversidade e representatividade

O anúncio da escolha de Lup Moara também reforça o movimento de ampliação da representatividade no Festival de Parintins. Dessa forma, o Caprichoso insere no centro da arena uma narrativa de diversidade e inclusão na cultura popular.

O item Tuxaua, tradicionalmente ligado à liderança e à força indígena, ganha, assim, um novo marco histórico com a presença da artista.

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