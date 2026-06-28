Colisão

Colisão na Avenida Autaz Mirim causou a morte imediata de uma mulher

Subiu para dois o número de mortos no grave acidente envolvendo uma viatura das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e um carro de passeio. A colisão aconteceu na madrugada deste domingo (28), na Avenida Autaz Mirim, localizada na zona leste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a segunda vítima fatal é Everaldo Irineu dos Santos Souza, de 55 anos. Ele chegou a receber socorro, mas morreu no hospital após não resistir aos graves ferimentos provocados pelo impacto.

Identificação das vítimas do trágico acidente

Everaldo era marido de Elcione de Moura Souza, de 53 anos, que faleceu ainda no local da colisão. O casal estava no carro de passeio no momento da batida. Além disso, as informações policiais apontam que os dois eram pais do motorista do veículo, que também ocupava o automóvel durante o acidente.

Entenda a dinâmica da colisão na zona leste

O acidente ocorreu durante a madrugada no bairro Tancredo Neves. Segundo as informações divulgadas pela Polícia Militar, a viatura da Rocam e o carro de passeio colidiram durante um deslocamento da equipe policial.

Com o impacto, a força da batida lançou o automóvel da família contra o muro de um supermercado, enquanto a viatura capotou na pista. Os policiais militares que ocupavam a viatura também sofreram ferimentos e receberam atendimento médico.

Investigação policial busca esclarecer as causas

Atualmente, as circunstâncias da colisão seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes. A DEHS registrou o caso e deverá reunir depoimentos, imagens de câmeras de segurança e laudos periciais. Dessa forma, os investigadores pretendem esclarecer a dinâmica do acidente e a eventual responsabilidade dos envolvidos. A investigação permanece em andamento.

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