Brasil x Japão

Técnico da Seleção Brasileira elogia adversário, evita favoritismo e indica que Neymar pode atuar por mais tempo nas oitavas

A Seleção Brasileira concluiu, na tarde deste domingo (28), a preparação para enfrentar o Japão pelos 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 14h (horário de Brasília) desta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

Na véspera do confronto, o técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista à CazéTV, destacou a qualidade da equipe japonesa e descartou qualquer clima de favoritismo antes da partida.

Ancelotti destaca qualidade do Japão

Durante a entrevista, o treinador italiano afirmou que a Seleção Brasileira encara o adversário com respeito e ressaltou a organização tática da equipe japonesa.

“Não pensamos (no que disse o técnico do Japão sobre favoritismo). O Japão é uma equipe competitiva, bem organizada, tem uma estrutura muito clara na defesa e no ataque. Temos que respeitar, no ano passado fizeram um resultado muito bom contra nós, contra a Inglaterra. É uma equipe muito respeitável e de muita qualidade”, disse.

Técnico indica Neymar como possível falso 9

Além disso, Ancelotti comentou sobre a evolução física de Neymar e revelou que o camisa 10 pode atuar em uma função mais centralizada no ataque, como “falso 9”.

O treinador, no entanto, não confirmou a presença do atacante entre os titulares.

“Neymar está começando muito bem, tem só sete dias que está treinando com os jogadores. Ele pode jogar nessa posição (falso 9), acho que permite estar dentro do jogo e pode mostrar suas qualidades, infiltrar passes, finalizar, aparecer na área”, pontuou.

Craque pode ganhar mais minutos em campo

Posteriormente, durante entrevista coletiva, Ancelotti afirmou que Neymar pode permanecer em campo por mais tempo, dependendo das circunstâncias da partida.

Na vitória sobre a Escócia, o camisa 10 atuou por cerca de 20 minutos, já considerando os acréscimos.

“O Neymar está evoluindo muito bem, progrediu muito na última semana, pode jogar mais do que 15 minutos, está bem, depende muito do contexto do jogo de amanhã”, finalizou.

Brasil busca vaga nas oitavas da Copa

A Seleção Brasileira avançou às fases eliminatórias após terminar na liderança do Grupo C.

Caso elimine o Japão nesta segunda-feira (29), o Brasil enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.