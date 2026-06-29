BR-319

Recursos vão viabilizar laboratórios de Inteligência Artificial e Ciências Quânticas, fortalecendo a pesquisa científica e tecnológica na Amazônia.

A inauguração do Instituto de Pesquisas do Exército na Amazônia (IPEAM), nesta segunda-feira (29), em Manaus, marcou o início de uma nova etapa para o desenvolvimento científico e tecnológico da região. Durante a solenidade, o senador Eduardo Braga anunciou a destinação de R$ 15 milhões para a implantação dos laboratórios de Inteligência Artificial e de Ciências Quânticas, considerados estratégicos para pesquisas voltadas à defesa, à inovação e ao monitoramento da Amazônia.

Os recursos serão viabilizados por meio de uma articulação entre o Ministério da Defesa e parlamentares da bancada do Amazonas. Desse total, R$ 5 milhões serão destinados pelo Ministério da Defesa, R$ 5 milhões virão de emenda individual de Eduardo Braga e os R$ 5 milhões restantes serão destinados pelos deputados federais Adail Filho e Silas Câmara, com R$ 2,5 milhões cada.

Laboratórios reforçam pesquisa na Amazônia

Segundo Eduardo Braga, o Laboratório de Inteligência Artificial desenvolverá tecnologias aplicadas ao monitoramento da BR-319, das fronteiras e de sistemas estratégicos. Já o Laboratório de Ciências Quânticas será voltado às telecomunicações quânticas e à proteção de comunicações de alta segurança.

“Esses dois laboratórios são fundamentais para dominarmos as telecomunicações quânticas e avançarmos na inteligência artificial aplicada ao monitoramento, à questão energética e a outras áreas estratégicas para o Brasil”, afirmou.

O diretor do IPEAM, general Galdino, destacou que o investimento chega em um momento decisivo para a consolidação do instituto. Segundo ele, a prioridade agora é estruturar os laboratórios permanentes de pesquisa.

“Esperamos contar com o apoio do senador exatamente para construir esses laboratórios. Esse é o passo que precisamos dar para consolidar o instituto”, disse.

Além disso, Galdino informou que o instituto inicia suas atividades com 24 pesquisadores entre mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ainda este ano, será lançado um novo edital para ampliar esse número para cerca de 84 alunos no início de 2027.

O diretor acrescentou que, além da pós-graduação, o IPEAM iniciará um projeto piloto em Itacoatiara, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), beneficiando aproximadamente 440 estudantes e professores da educação básica.

Por fim, Galdino destacou a parceria com o Censipam, que cedeu a estrutura onde o instituto foi instalado e compartilhará dados de monitoramento da Amazônia para as pesquisas desenvolvidas pelo IPEAM. O projeto também conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), fortalecendo a integração entre instituições federais e estaduais.

Ministro destaca descentralização da pesquisa

Durante a cerimônia, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que a criação do IPEAM integra a estratégia do Governo Federal para descentralizar a formação científica no país.

“Em vez de esses jovens irem para o Sul, agora estamos trazendo professores para o Norte e para o Nordeste. Fizemos isso com o ITA na Bahia e agora estamos chegando aqui. Esta é uma semente que tem tudo para se transformar em uma grande árvore para a Amazônia e para o Brasil”, afirmou.

Múcio também destacou a atuação de Eduardo Braga na articulação do projeto junto ao Governo Federal.

Braga defende expansão do IME na Amazônia

Ao encerrar o discurso, Eduardo Braga afirmou que pretende transformar o IPEAM em um centro de excelência capaz de receber toda a estrutura acadêmica do Instituto Militar de Engenharia (IME).