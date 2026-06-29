O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Em uma partida dramática, a Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1 de virada, com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, no NRG Stadium, em Houston, Texas. O duelo, válido pelos 16 avos de final em jogo único, garantiu a equipe brasileira em mais uma fase do Mundial.
Japão sai na frente após erro defensivo
O início do confronto foi complicado para o Brasil. A equipe comandada por Carlo Ancelotti encontrou dificuldades diante da forte marcação japonesa e criou poucas oportunidades claras.
O Japão abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo com Kaishu Sano, após erro de passe de Danilo. O lance deixou a Seleção Brasileira em desvantagem e aumentou a tensão em campo.
Ainda no primeiro tempo, o Brasil tentou reagir com finalizações de Bruno Guimarães e Matheus Cunha, mas o goleiro Zion Suzuki fez boas defesas e manteve a vantagem japonesa até o intervalo.
Mudança de postura no segundo tempo
Na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu uma alteração ofensiva e colocou Endrick na vaga de Lucas Paquetá, reforçando o ataque. Com isso, o Brasil passou a pressionar mais e ocupou o campo ofensivo.
No entanto, o Japão seguiu bem postado defensivamente, congestionando o meio-campo e explorando contra-ataques. Mesmo assim, a Seleção Brasileira passou a criar chances mais claras, principalmente em jogadas aéreas.
O empate saiu aos 19 minutos da etapa final. Após cruzamento de Gabriel Magalhães, Casemiro apareceu livre na área e marcou de cabeça, sem chances para o goleiro japonês.
Pressão brasileira e gol da virada nos acréscimos
Após o empate, o Brasil manteve o ritmo ofensivo e quase virou no lance seguinte, em jogada individual de destaque. Vini Jr. fez grande ação ofensiva, mas parou em defesa de Suzuki, e Bruno Guimarães desperdiçou o rebote.
O jogo seguiu aberto, com chances para os dois lados, embora o Brasil demonstrasse maior volume ofensivo. Em uma das oportunidades, o Japão chegou com perigo em finalização de Ayase Ueda, defendida por Alisson.
Na reta final, a Seleção aumentou a pressão. Aos 50 minutos do segundo tempo, Bruno Guimarães encontrou Gabriel Martinelli livre na área. Com frieza, o atacante finalizou colocado e decretou a virada brasileira: 2 a 1.
Próximo adversário do Brasil
Com a classificação, o Brasil aguarda o vencedor de Noruega e Costa do Marfim para saber seu próximo adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo. As seleções se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (horário de Brasília).
Escalações de Brasil x Japão
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
Técnico: Carlo Ancelotti
Japão: Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Hiroki Ito e Takehiro Tomiyasu; Junya Ito, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ritsu Doan e Daizen Maeda; Ayase Ueda.
Técnico: Hajime Moriyasu
Caminho do Brasil no Mundial
Dom. 05/07 – 17h – Oitavas: Noruega ou Costa do Marfim – Nova Jersey
Sáb. 11/07 – 18h – Quartas – Miami
Qua. 15/07 – 16h – Semifinal – Atlanta
Dom. 19/07 – 16h – Final – Nova Jersey
(*) Com informações da CNN Brasil
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