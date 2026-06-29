Desentendimentos

Eduardo Bolsonaro deu algumas alfinetadas após os vídeos em que Michelle Bolsonaro critica o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro

Michelle Bolsonaro deixou de seguir os enteados Carlos, Eduardo e Jair Renan Bolsonaro no Instagram. O fato acontece em meio a uma crise familiar, com trocar de farpas.

Além da exclusão, Michelle também deixou uma mensagem enigmática nos Stories: “Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação”, escreveu citando versículo de Salmos.

A ‘limpeza’ nas redes sociais de Michelle acontecem em meio à rusga entre os Bolsonaro, escancarada após ela publicar um longo vídeo onde relata que foi maltratada e humilhada por Flávio no impasse sobre o apoio do PL na eleição do Ceará.

Alfinetadas após vídeos

Eduardo Bolsonaro deu algumas alfinetadas após os vídeos em que Michelle Bolsonaro critica o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ele republicou conteúdos questionando as supostas motivações da madrasta. Eduardo afirmou que ela não apoiou a pré-candidatura de Flávio à presidência, e dificultou o acesso de filhos e aliados ao ex-presidente durante a prisão domiciliar. Também de agir por interesses pessoais em vez de priorizar a derrota do PT.

Com Carlos, a ex-primeira-dama já tinha relatado momentos de tensões entre os dois. “Já perdoei, mas não quero conviver”, disse ela.

Nas redes sociais, os seguidores de Michelle comentaram que a situação mostra o racha entre os membros da família e deixou um ‘climão’.

Vale destacar que na última quinta (25), Michelle já tinha compartilhado um trecho bíblico sobre o “falso testemunho” não ficar impune.

(*) Com informações de agências

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