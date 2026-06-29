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Prefeitura de Manaus inicia operação de envio de ajuda humanitária à Venezuela, com apoio do Exército, após terremoto de grandes proporções

A Prefeitura de Manaus iniciou, nas primeiras horas desta terça-feira (29), a operação logística de envio de ajuda humanitária destinada à população da Venezuela, atingida por um terremoto de grandes proporções. A ação ocorre em parceria com o Exército Brasileiro, responsável pelo transporte da carga até a fronteira.

Além disso, o comboio saiu às 5h do 12º Batalhão de Suprimento, no bairro Compensa, zona Oeste da capital, e percorreu um trajeto estratégico até acessar a BR-174, principal ligação terrestre entre o Amazonas e o estado de Roraima.

Trajeto do comboio segue rota estratégica

O deslocamento passou pelas avenidas Brasil, Coronel Teixeira e do Turismo. Em seguida, avançou pela estrada do Tarumã, Rapidão e avenida Torquato Tapajós.

Logo depois, o comboio seguiu em direção à BR-174. Dessa forma, a operação garantiu integração logística eficiente até o corredor de saída do estado.

Prefeito destaca caráter humanitário da ação

Antes da saída do comboio, o prefeito Renato Junior destacou a importância da iniciativa e o envolvimento da população.

“Essa é uma iniciativa da Prefeitura de Manaus, mas que representa o coração do nosso povo. Manaus sabe o que é enfrentar momentos difíceis e, por isso, não poderia ficar indiferente ao sofrimento do povo venezuelano. Estamos unindo esforços para levar alimentos, água, medicamentos e esperança a quem mais precisa. Agradeço a todos que contribuíram com essa corrente do bem e ao Exército brasileiro pelo apoio fundamental na operação logística”, disse.

Além disso, o gestor municipal manteve diálogo com autoridades brasileiras e venezuelanas. O objetivo foi alinhar detalhes operacionais da missão antes do envio da carga.

Entre os participantes, estiveram representantes do governo da Venezuela, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, integrantes do Comando Militar da Amazônia e da 1ª Brigada de Infantaria de Boa Vista.

Carga reúne alimentos, água e medicamentos

A remessa enviada reúne uma grande quantidade de itens essenciais. Ao todo, são 10 mil cestas básicas, cerca de 10 mil litros de água potável, 560 colchões, 300 kits de higiene e 5.520 unidades de produtos de limpeza.

Além disso, a carga inclui medicamentos e insumos hospitalares. Entre eles estão paracetamol, amoxicilina, cefalexina, sulfametoxazol, soro fisiológico, cloreto de sódio injetável, Ringer Lactato e sais para reidratação oral.

Assim, os insumos irão reforçar o atendimento das unidades de saúde e das equipes médicas que atuam nas áreas atingidas.

Terremoto deixou centenas de vítimas na Venezuela

Segundo dados oficiais, o terremoto deixou mais de 920 mortos, aproximadamente 3.360 feridos e centenas de desaparecidos. Entre as vítimas, estão dois brasileiros.

Operação envolve diferentes órgãos e apoio federal

O carregamento dos caminhões começou no sábado (27/6). A coordenação ficou sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), com apoio do Exército Brasileiro e da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Além disso, a operação conta com apoio da Casa Civil da Presidência da República, do Comando Militar da Amazônia (CMA) e da 1ª Brigada de Infantaria de Boa Vista.

Paralelamente, a campanha de arrecadação segue ativa no almoxarifado da Semasc, no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. No local, a população e instituições parceiras podem realizar doações.

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