Inusitado

Cena inusitada foi registrada durante a saída de turistas da Ilha Tupinambarana e viralizou nas redes sociais.

Parintins (AM) – Uma mulher protagonizou uma cena inusitada e divertida na madrugada desta segunda-feira (30) ao descer escorregando por um barranco para não perder a embarcação que deixava Parintins logo após o encerramento do 59º Festival Folclórico. O momento, registrado em vídeo, mostra a passageira deslizando pela margem para alcançar o barco e rapidamente viralizou nas redes sociais.

A cena bem-humorada rapidamente repercutiu entre internautas, que associaram a correria da passageira ao sentimento de quem faz de tudo para aproveitar até os últimos momentos do maior festival folclórico do país.

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