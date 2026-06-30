Investigação

Vítima foi atingida por pelo menos quatro disparos no bairro Compensa 2; polícia investiga possível relação com ameaças anteriores.

Manaus (AM) – Um homem foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (30), no bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus, durante uma carreata em comemoração à vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão na Copa do Mundo. A vítima foi atingida por pelo menos quatro disparos e morreu no local.

O crime ocorreu por volta das 16h30, no cruzamento da rua 7 de Março com a rua Marcos Saldanha, e apresenta características de execução, segundo informações preliminares da Polícia Militar e da perícia criminal.

Execução

De acordo com testemunhas, o suspeito chegou ao local em uma motocicleta, usando capacete. Ele estacionou o veículo no fim da rua, caminhou em direção à vítima e efetuou diversos disparos.

Na tentativa de escapar, o homem correu em direção a uma motocicleta pertencente a um familiar e tentou retornar ao veículo, mas foi atingido. Um dos tiros ainda acertou o vidro de um carro branco estacionado nas proximidades.

Após os disparos, o criminoso retornou para a motocicleta e fugiu em direção desconhecida.

Ameaças

A perícia apontou preliminarmente que a vítima foi atingida por pelo menos quatro tiros na região das costas, reforçando a hipótese de execução.

Familiares e moradores evitaram falar com a imprensa no local. No entanto, parentes relataram aos policiais que a vítima vinha demonstrando preocupação nos últimos dias e teria recebido ameaças de morte.

Investigação

Segundo a equipe responsável pela ocorrência, a vítima não possui registro por homicídio. Contudo, há informações preliminares de que o homem teria se envolvido recentemente em um episódio de suposta legítima defesa.

Conforme a investigação inicial, ele teria reagido a uma tentativa de homicídio e baleado um dos suspeitos, enquanto um segundo envolvido conseguiu fugir.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu as investigações e irá apurar a autoria e a motivação do crime.

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