Explicação

Influenciadora afirmou que Helena não foi convidada para acompanhar Neymar durante a Copa do Mundo de 2026.

São Paulo (SP) – A influenciadora Amanda Kimberlly se pronunciou nas redes sociais sobre a ausência da filha Helena nos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos. A manifestação ocorreu após críticas e comentários de internautas questionando por que a criança não acompanha o pai, o jogador Neymar, nas partidas do Brasil.

Segundo Amanda, ela e a filha têm sido alvo de ataques nas redes sociais desde o início da competição. “Estamos no terceiro jogo e, em todos, a culpa sempre foi minha por a Helena não estar presente. Então, eu vou esclarecer de uma vez por todas que não foi por falta de vontade minha”, afirmou.

A influenciadora explicou que, cerca de um mês antes do início da Copa do Mundo, providenciou os vistos dela, da filha e das babás para uma eventual viagem aos Estados Unidos. No entanto, afirmou que não houve qualquer convite ou solicitação para que Helena acompanhasse Neymar durante a competição.

“Se eu sou ou não bem-vinda, eu não sei. Mas a presença dela não foi solicitada por ninguém. Essa história de que eu barraria a ida dela meio que não faz sentido. Não houve convite para haver uma recusa. Está difícil de entender?”, declarou.

Amanda também comentou a repercussão envolvendo um amigo que assistiu à partida desta segunda-feira (29) usando uma camisa personalizada, na qual o nome de Neymar havia sido substituído por “Amanda Kim”. Ela afirmou que não tem responsabilidade sobre a atitude do rapaz.

“Sobre a camiseta usada por um amigo, ele faz o que bem quiser da vida dele. Já é um homem formado e eu não acho justo a responsabilidade cair sobre mim e minha filha”, disse.

Ao final do desabafo, Amanda reforçou que continua torcendo pela Seleção Brasileira independentemente da presença da filha nos estádios. “A torcida é pelo Brasil, independentemente de ela estar lá ou aqui em casa. Assunto encerrado”, concluiu.

Além de Helena, Neymar é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 11 meses, da atual relação com Bruna Biancardi.

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