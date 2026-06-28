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Camisa 10 da Seleção foi visto em Nova York com e sem a joia de compromisso em momentos diferentes durante folga da Copa de 2026

Um detalhe em fotos de Neymar Jr. durante a folga da Seleção Brasileira, após a vitória sobre a Escócia na sexta-feira (27), pela Copa do Mundo de 2026, movimentou as redes sociais.

O camisa 10 foi registrado em dois momentos distintos em Nova York. No entanto, chamou atenção o fato de aparecer usando a aliança de compromisso com Bruna Biancardi em uma imagem e sem a joia em outra.

Neymar aparece com aliança em loja de grife

Na primeira foto, feita durante uma visita a uma loja de grife, Neymar posou fazendo um gesto com as mãos. Dessa forma, ele deixou a aliança visível no registro.

Além disso, o momento repercutiu rapidamente entre fãs do jogador nas redes sociais.

Foto em balada mostra atleta sem a joia

Horas depois, o atacante surgiu em outra imagem publicada pelo DJ responsável pela música da casa noturna Chez Margaux, em Manhattan.

Na nova foto, Neymar repetiu um gesto com as mãos. No entanto, ele já não usava a aliança de compromisso, o que gerou ainda mais comentários entre internautas.

Contraste gera debate nas redes sociais

O contraste entre os registros provocou diferentes interpretações. Parte do público avaliou que o jogador pode ter retirado a joia por precaução, para evitar perdas ou possíveis furtos durante a saída noturna.

Por outro lado, outros usuários questionaram essa justificativa. Eles argumentaram que, caso fosse esse o motivo, o atleta também teria retirado o relógio e outras joias de diamantes que usava no mesmo visual.

Aliança é símbolo do relacionamento

As alianças de Neymar e Bruna Biancardi são utilizadas pelo casal desde abril de 2025. As peças foram confeccionadas exclusivamente para os dois e contam com detalhes em diamantes, simbolizando o relacionamento.

Enquanto Neymar aproveitava a folga em Nova York, Bruna Biancardi permaneceu em Miami com as filhas Mavie e Mel. A influenciadora está hospedada em uma mansão alugada na cidade da Flórida, onde também recebe familiares e amigos próximos do jogador.

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