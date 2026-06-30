Tragédia

Caso aconteceu no condomínio Life, no bairro Parque Dez; Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da morte.

Manaus (AM) – Uma criança morreu após cair do 5º andar do Condomínio Life, localizado no bairro Parque Dez, zona Centro-Sul da capital amazonense, na manhã desta terça-feira (30). O caso mobilizou equipes policiais e será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A vítima teria 11 anos.

De acordo com informações preliminares, a vítima era uma criança com transtorno do espectro autista (TEA) e seria a mais nova da família.

As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas oficialmente pelas autoridades. Equipes policiais foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os primeiros procedimentos no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. Até a publicação desta reportagem, as forças de segurança ainda não haviam divulgado informações oficiais sobre o caso.

A Polícia Civil do Amazonas deverá instaurar procedimento para apurar as circunstâncias da morte.

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