Reconhecimento

Solenidade destacou o trabalho espiritual, evangelístico e social da instituição no Amazonas, no Brasil e em 151 países

MANAUS – O trabalho espiritual, evangelístico e social desenvolvido pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) no Amazonas, no Brasil e em diversos países foi reconhecido durante Sessão Especial realizada na tarde desta terça-feira (30), no Plenário Ruy Araújo, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), em comemoração aos 49 anos de fundação da instituição.

Presente em 151 países, a Igreja Universal segue ampliando sua missão de evangelização, assistência espiritual e apoio às populações em situação de vulnerabilidade. Somente no primeiro trimestre de 2026, mais de 5 milhões de pessoas foram beneficiadas por ações sociais e evangelísticas promovidas pela instituição em diferentes regiões do mundo.

No Amazonas, a igreja também desenvolve um amplo trabalho social, levando assistência a comunidades ribeirinhas e indígenas por meio de ações de solidariedade, distribuição de alimentos, atendimento social, apoio espiritual e projetos voltados à promoção da cidadania e da dignidade humana.

Durante a solenidade, o deputado estadual João Luiz destacou a relevância da atuação da instituição ao longo de quase cinco décadas.

“A Igreja Universal se destaca pela perseverança e pelo compromisso de transformar vidas, e eu sou um exemplo disso. São 49 anos de uma trajetória marcada por um trabalho de grande alcance social e espiritual, levando esperança, acolhimento e oportunidades para milhares de pessoas. Por isso, este Parlamento presta esta homenagem em reconhecimento à contribuição da instituição para a sociedade”, afirmou.

O pastor Uilton Melo, responsável pela Igreja Universal no Amazonas, ressaltou o compromisso da instituição com a evangelização e o atendimento às pessoas que mais necessitam de apoio espiritual e social.

“Temos vários projetos, e todos são importantes. Atuamos em presídios, hospitais e também no atendimento a pessoas em situação de rua. Muitos dos que foram ajudados hoje servem de testemunho para outras pessoas, porque a igreja contribui para transformar vidas. Eu mesmo cheguei à igreja com a família destruída, e ela se tornou uma mãe espiritual, nos acolheu e nos abraçou. Ao celebrarmos os 49 anos, lembramos dos voluntários que dedicam parte do seu tempo para servir ao próximo.”

A Sessão Especial reuniu autoridades, lideranças religiosas e convidados, que celebraram a trajetória da instituição e o reconhecimento de sua contribuição para o fortalecimento dos valores cristãos, da solidariedade e da assistência às populações em situação de vulnerabilidade social.

História da instituição

Fundada em 1977, no Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus passou por uma expressiva expansão ao longo das últimas décadas, consolidando sua presença em países como Estados Unidos, Portugal, Angola e Moçambique.

Atualmente, a instituição está presente em 151 países e reúne milhões de fiéis em todo o mundo. Além do trabalho de evangelização, destaca-se pelas ações sociais e pelo suporte emocional oferecido às comunidades por meio de grupos de voluntários que atuam nas áreas de assistência social, saúde, educação e enfrentamento da violência, da pobreza e do analfabetismo.

Essas iniciativas refletem o compromisso da Igreja Universal com a promoção da dignidade humana e do bem-estar coletivo, contribuindo para o desenvolvimento social de comunidades em diferentes regiões do Brasil e do mundo.

*Com informações da assessoria

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