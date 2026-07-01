Acidente

Vítima teve um braço esmagado e foi levada ao hospital após ser atingida por ônibus no terminal de integração da zona leste

Um homem, cuja identidade não foi revelada, ficou gravemente ferido após ser atropelado por um ônibus do transporte público no terminal de integração do bairro Ouro Verde, na zona leste de Manaus. O impacto causou o esmagamento de um dos braços da vítima.

De acordo com informações preliminares, ainda sem confirmação oficial da perícia técnica, o homem apresentava possíveis sinais de embriaguez no momento do ocorrido. Essa condição pode ter contribuído para que ele caísse ou entrasse na área destinada à circulação dos coletivos.

Após o acidente, equipes de socorro foram acionadas imediatamente e prestaram atendimento emergencial no local. Diante da gravidade da lesão no membro superior, os profissionais estabilizaram a vítima e a encaminharam com urgência para uma unidade hospitalar da capital.

Até o fechamento desta reportagem, não haviam sido divulgadas atualizações sobre o estado de saúde do paciente. Também não houve manifestação oficial da empresa responsável pelo veículo envolvido no acidente.

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