Um homem, cuja identidade não foi revelada, ficou gravemente ferido após ser atropelado por um ônibus do transporte público no terminal de integração do bairro Ouro Verde, na zona leste de Manaus. O impacto causou o esmagamento de um dos braços da vítima.
De acordo com informações preliminares, ainda sem confirmação oficial da perícia técnica, o homem apresentava possíveis sinais de embriaguez no momento do ocorrido. Essa condição pode ter contribuído para que ele caísse ou entrasse na área destinada à circulação dos coletivos.
Após o acidente, equipes de socorro foram acionadas imediatamente e prestaram atendimento emergencial no local. Diante da gravidade da lesão no membro superior, os profissionais estabilizaram a vítima e a encaminharam com urgência para uma unidade hospitalar da capital.
Até o fechamento desta reportagem, não haviam sido divulgadas atualizações sobre o estado de saúde do paciente. Também não houve manifestação oficial da empresa responsável pelo veículo envolvido no acidente.
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