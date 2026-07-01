Itacoatiara

Tatuador de 31 anos manteve adolescente em cárcere e dopou outra mulher em Itacoatiara; polícia civil efetuou a prisão.

Itacoatiara (AM) – Um homem de 31 anos foi preso por estupro de vulnerável, estupro e cárcere privado na última quarta-feira (1º). As investigações apontam que ele usou a própria residência, um estúdio de tatuagem no município de Itacoatiara, para cometer os crimes contra uma adolescente de 17 anos e uma mulher de 26 anos.

A delegada Renata Viana, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), informou que a adolescente buscou ajuda acompanhada da mãe. A jovem relatou que conheceu o suspeito há cerca de uma semana e passou três dias presa na casa dele. Durante esse tempo, o agressor a espancou e a forçou a ter relações sexuais. O exame de corpo de delito confirmou as marcas da violência.

Abusos

Os abusos não pararam na primeira vítima. Dias depois, o suspeito atacou a mulher de 26 anos utilizando um método diferente. De acordo com os depoimentos colhidos pela polícia, o investigado dopou a vítima para reduzir qualquer chance de defesa e praticar a violência sexual.

Prisão

Após reunir as provas e os relatos das vítimas, a equipe policial localizou o homem no bairro Santa Luzia. Os agentes cumpriram o mandado de prisão preventiva diretamente no local de trabalho do suspeito, que não reagiu à abordagem.

Os policiais conduziram o investigado para a delegacia do município. Ele passou pelos procedimentos cabíveis e agora permanece detido, totalmente à disposição do Poder Judiciário.

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