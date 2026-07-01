A polêmica envolvendo as notas do 59º Festival Folclórico de Parintins segue repercutindo nas redes sociais e nos bastidores do evento.
O jurado Giovani Alves Loner desativou seu perfil pessoal no Instagram após receber uma série de críticas de torcedores do Boi Garantido.
Galera do Boi Garantido
O compositor atribuiu a nota 9,8 ao item Galera do bumbá vermelho e branco no Bumbódromo. O item costuma receber nota 10 por jurados, devido à sincronia e à força das arquibancadas durante a apresentação.
A insatisfação da torcida começou logo após a divulgação das notas no Bumbódromo. Em seguida, a pressão aumentou nas redes sociais, o que levou o jurado a adotar medidas para conter os ataques virtuais.
Além de excluir sua conta pessoal, Giovani Loner desativou também o perfil oficial de sua banda, a Contrabando Orquestra, no Instagram. Até o momento, o grupo mantém apenas a página no Facebook, sem novas publicações desde o episódio.
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