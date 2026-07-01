Conflito

Atleta afirma ter investido R$ 10 milhões em imóvel e diz que perdeu posse enquanto discute legalidade da transferência

O jogador Richarlison usou suas redes sociais para tornar pública uma disputa judicial relacionada à compra de uma mansão ligada ao senador Flávio Bolsonaro.

Conforme o atleta, ele desembolsou aproximadamente R$ 10 milhões na aquisição do imóvel, mas afirma ter perdido o direito de posse da propriedade.

“Realmente gastei em torno de 10 milhões lá e simplesmente me tomaram. E estou até hoje sem receber a minha grana!”, disse Richarlison, que joga atualmente no Spurs, time da Inglaterra.

Posse do imóvel

A manifestação ocorreu em resposta a uma publicação da advogada imobiliária Ana Paula Zantut, que comentou o caso em suas redes sociais na última terça-feira, 30.

No vídeo republicado pelo jogador, a advogada detalha que Richarlison e seu empresário teriam adquirido a mansão por cerca de R$ 10 milhões.

Posteriormente, segundo ela, Flávio Bolsonaro e seu advogado, Tomaz Willer, passaram a deter a posse do imóvel. “E que agora eles estão brigando pra quem tem, de fato, a posse”, disse Zantut.

Proprietários

De acordo com a advogada, o caso envolve a distinção entre propriedade e posse. Ela afirma que Richarlison e seu empresário permanecem como proprietários do bem, enquanto Tomaz Willer, advogado ligado a Flávio Bolsonaro, detém a posse, isto é, o direito de uso e moradia. Nesse cenário, cada parte teria adquirido um direito distinto, e a disputa se concentra na legalidade dessa situação.

“Richarlison e o empresário dele possuem a propriedade, são os donos. Mas Tomaz Willer, advogado de Flávio Bolsonaro, possui o direito de posse, ou seja: a moradia e uso do imóvel. Cada um comprou uma coisa e agora discutem a legalidade dessa posse para que o Richarlison possa voltar a exercer o direito de uso/moradia do imóvel”, explicou a advogada.

Para quem quiser entender a história da casa que era da Clara Nunes, que Richarlison comprou daí apareceu Flávio Bolsonaro interessado junto de seu advogado + PEC de privatização de praias/ilhas pic.twitter.com/2uNRgQAg4A — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 1, 2026

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