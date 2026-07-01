Os Estados Unidos, um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026, entram em campo nesta quarta-feira (1º) para enfrentar a Bósnia. O duelo acontece às 21h (de Brasília), no Estádio Levi’s, em Santa Clara, nos Estados Unidos. Além disso, a seleção norte-americana tenta se impor diante da torcida e confirmar o bom momento na competição.
Como chegam os Estados Unidos
A equipe dos Estados Unidos avançou com tranquilidade na fase de grupos. Primeiro, goleou o Paraguai por 4 a 1. Em seguida, venceu a Austrália por 2 a 0 e garantiu a liderança da chave.
No entanto, na última rodada, o técnico poupou titulares e acabou derrotado pela Turquia por 3 a 2. Ainda assim, o desempenho geral mantém a confiança da equipe para o mata-mata.
O técnico Mauricio Pochettino avalia que o time chega mais leve ao confronto. Segundo ele, a pressão inicial já ficou para trás com a classificação garantida.
Como chega a Bósnia
A Bósnia chega ao confronto com campanha irregular. Na estreia, empatou por 1 a 1 com o Canadá. Em seguida, sofreu uma goleada da Suíça por 4 a 1. Depois disso, reagiu e venceu o Qatar por 3 a 1.
Com isso, a equipe avançou como um dos melhores terceiros colocados. Além disso, o time carrega o peso de já ter eliminado a Itália na repescagem europeia.
O técnico Sergej Barbarez afirma que enfrentar um anfitrião nunca é simples. No entanto, ele destaca que o grupo aprendeu a “não temer ninguém”.
Onde assistir Estados Unidos x Bósnia
O jogo entre Estados Unidos e Bósnia terá transmissão ao vivo da CazéTV. Além disso, o confronto estará disponível sem custo adicional no Disney+.
Prováveis escalações
Estados Unidos: Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Christian Pulišic e Weston McKennie; Folarin Balogun.
Bósnia: Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Šunjic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic e Ivan Bašic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko.
Arbitragem
A partida terá Raphael Claus (BRA) como árbitro principal. Além disso, Danilo Manis (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA) atuam como auxiliares. O VAR ficará sob responsabilidade de Juan Soto (VEN).
Leia mais: