Santo Antônio do Iça

Homem de 23 anos aproveitou que estava hospedado na casa da família para cometer o crime; a prisão em flagrante virou preventiva.

Santo Antônio do Içá (AM) – Um homem de 23 anos foi preso suspeito de estuprar a própria sobrinha, uma criança de apenas quatro anos, em Santo Antônio do Iça. A prisão ocorreu na terça-feira (30), na rua Nossa Senhora da Saúde, localizada no bairro Independência.

O delegado Ubiratan Farias informou que os policiais civis agiram rapidamente logo após receberem uma denúncia sobre o crime. Os agentes realizaram diligências pelo município e capturaram o suspeito por volta das 14h.

Abuso

As investigações apontam que o homem aproveitou uma oportunidade de proximidade com a vítima para cometer os abusos. Ele estava hospedado temporariamente na residência da família da criança quando praticou o crime.

Durante o acolhimento e a realização da escuta especializada com profissionais, a menina relatou que aquela foi a primeira vez que sofreu a violência sexual por parte do tio.

Prisão

Após a condução do homem até a delegacia local, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Com essa medida, o investigado permanecerá detido por tempo indeterminado para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

A Polícia Civil do Amazonas mantém as investigações em andamento para esclarecer todas as circunstâncias e detalhes do caso. O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

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