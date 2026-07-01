reviravolta

Após perder por 2 a 0, seleção belga reagiu no fim do tempo normal e venceu por 3 a 2 com gol de pênalti nos acréscimos da prorrogação

A Bélgica conquistou uma das classificações mais emocionantes da Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira (1º), a seleção europeia derrotou Senegal por 3 a 2, de virada, no Lumen Field, em Seattle, após marcar o gol da vitória nos acréscimos da prorrogação.

Depois de sair atrás por dois gols, os belgas reagiram nos minutos finais do tempo regulamentar, empataram a partida e garantiram a vaga nas oitavas de final com um pênalti convertido por Youri Tielemans no último lance do tempo extra.

Senegal abre vantagem e fica perto da classificação

Senegal começou melhor e aproveitou as oportunidades para construir uma boa vantagem. Ainda no primeiro tempo, Habib Diarra abriu o placar ao completar um rebote dentro da área.

Logo no início da etapa final, Ismaila Sarr ampliou para os africanos. O atacante dominou um lançamento longo e finalizou com precisão para fazer 2 a 0, deixando a equipe muito próxima da classificação.

Bélgica reage nos minutos finais

Quando a eliminação parecia inevitável, a Bélgica encontrou forças para buscar o empate. Aos 40 minutos do segundo tempo, Romelu Lukaku aproveitou um cruzamento rasteiro de Thomas Meunier e diminuiu a diferença.

Pouco depois, aos 43 minutos, Youri Tielemans apareceu livre na área após erro do goleiro Mory Diaw e cabeceou para empatar o confronto em 2 a 2. Com isso, a decisão seguiu para a prorrogação.

Tielemans decide nos acréscimos

Durante o tempo extra, o desgaste físico reduziu o ritmo da partida. Ainda assim, as duas seleções criaram oportunidades para marcar.

A Bélgica acertou o travessão com Dodi Lukebakio, enquanto Senegal respondeu em contra-ataques e finalizações de Ibrahim Mbaye e Bara Sapoko Ndiaye.

Entretanto, quando a disputa parecia caminhar para os pênaltis, surgiu o lance decisivo. No último minuto da segunda etapa da prorrogação, Lamine Camara derrubou Youri Tielemans dentro da área. O árbitro marcou a penalidade, e o próprio meio-campista cobrou com categoria, deslocando Mory Diaw para decretar a vitória belga por 3 a 2.

Bélgica segue viva na Copa

Com a classificação, a Bélgica confirma uma reação histórica após reverter uma desvantagem de dois gols e mantém vivo o sonho do título mundial.

Por outro lado, Senegal se despede da Copa do Mundo de 2026 depois de ficar muito perto da vaga e sofrer uma das viradas mais dramáticas da competição.

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