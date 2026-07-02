NAÇÃO AZUL

Entrada solidária garante acesso a um dia de programação com atrações musicais, itens oficiais do Caprichoso, Marujada de Guerra e Feijoada da Vitória.

Neste domingo (5), a torcida do Boi Caprichoso comemora o título do 59º Festival de Parintins na Feijoada da Vitória. O Sesc Amazonas promove o evento no Parque Aquático da instituição, localizado na Avenida Constantinopla, nº 288, no bairro Alvorada. A entrada é solidária e exige a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal e enlatados.

A programação começa às 8h. Além disso, o público poderá aproveitar shows musicais, piscina adulto e infantil e quadra de areia.

Itens oficiais e atrações musicais

O evento reunirá os itens oficiais Edmundo Oran, Marciele Albuquerque, Valentina Cid, o Boi Caprichoso e a Marujada de Guerra. Além disso, o Grupo Kboclos também participa da programação.

Às 16h, o Sesc transmitirá o jogo entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo. Logo depois, o cantor Uendel Pinheiro sobe ao palco para encerrar a Festa da Vitória.

O buffet livre de feijoada custará R$ 45. Além disso, o espaço oferecerá outras opções de refeições e bebidas.

Troca de alimentos e ingressos

O público pode trocar os alimentos pelos ingressos antecipadamente nas unidades Sesc Centro, das 8h às 17h30, e Sesc Balneário, das 6h30 às 16h30, em Manaus. No entanto, a organização limitará o acesso conforme a capacidade do espaço.

Já no domingo, o Sesc realizará a troca apenas no local do evento, até as 16h30. Depois disso, a instituição destinará todos os alimentos arrecadados às entidades cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Programação

8h – Abertura do Parque Aquático

9h – Apresentação de DJ

10h – Voz e violão com Belford Aguiar

11h15 – Pagode do Serginho

13h às 15h50 – Show do Boi Caprichoso

16h – Transmissão de Brasil x Noruega

18h15 – Show de Uendel Pinheiro

19h45 – Encerramento

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