Agenda

Omar Aziz e Eduardo Braga inauguram três portos públicos no Amazonas e vistoriam as obras da BR-319 durante agenda na Calha do Madeira.

O senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato ao Governo do Amazonas, cumpriu nesta quinta-feira (2) uma agenda na Calha do Madeira, que incluiu inaugurações de obras de infraestrutura e visitas a investimentos considerados estratégicos para a região. Ao lado do senador Eduardo Braga, da deputada estadual Alessandra Campelo, de prefeitos, deputados, vereadores e lideranças locais, Omar passou pelos municípios de Apuí, Humaitá e Manicoré, além das comunidades de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, e Realidade, em Humaitá.

Inauguração de três portos públicos

O principal compromisso da agenda foi a inauguração simultânea de três portos públicos nos municípios de Humaitá, Canutama e Fonte Boa. As estruturas foram executadas pelo Governo Federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com o objetivo de ampliar a logística hidroviária e fortalecer o transporte de passageiros e cargas no Amazonas.

“Três portos sendo inaugurados no mesmo dia. É a primeira vez na história do Amazonas que a gente consegue. Três portos ao mesmo tempo: Humaitá, Canutama e Fonte Boa. São investimentos importantes que o Governo Federal tem feito aqui através do Dnit. O senador Eduardo Braga e eu temos lutado muito por isso e nós estamos entregando hoje para a população”, afirmou Omar.

Durante a solenidade, o diretor de Infraestrutura Aquaviária do Dnit, Edme Tavares, destacou a atuação da bancada amazonense na viabilização dos empreendimentos.

“Então eu só tenho a agradecer e dizer que o povo do Amazonas tem que se orgulhar dos dois políticos que estão aqui na minha frente. Graças ao Amazonas, os números da minha diretoria aquaviária do Dnit estão lá em cima”, declarou.

Fiscalização das obras da BR-319

Além da entrega dos portos, Omar Aziz e Eduardo Braga vistoriaram as obras do trecho do meio da BR-319, nas proximidades do Distrito de Realidade, em Humaitá. Durante a visita, Omar comentou o avanço da pavimentação da rodovia.

“Quem não acreditava, acredita agora. Vendo aqui, acredita. Aqui não era asfalto, não. Tá sendo asfaltado agora”, disse.

A visita também reuniu moradores da região. O prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, afirmou que o andamento da obra representa um marco para o município e para o Sul do Amazonas.

“Um sonho se realizando. Depois de vários anos, quase 50 anos. Omar, isso aqui é o maior presente, é o maior prêmio para o Sul do Amazonas. Não só pra nós, mas para Manaus também”, declarou o prefeito.

(*) Com informações da assessoria

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