Oportunidade

Processo seletivo oferece vagas nas áreas administrativa e assistencial; inscrições seguem até 3 de agosto.

Manaus (AM) – O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), responsável pela administração do Hospital e Pronto-Socorro Doutor Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, abriu um processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência (PCDs). As inscrições começaram nesta terça-feira (1º) e seguem até o dia 3 de agosto.

As oportunidades abrangem diferentes setores da unidade hospitalar, incluindo cargos nas áreas administrativa e assistencial. A iniciativa faz parte da estratégia do hospital para fortalecer as equipes e ampliar a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho.

Vagas

O processo seletivo contempla vagas para os cargos de assistente administrativo, auxiliar de almoxarifado, jardineiro, profissional do Serviço de Prontuário do Paciente (SPP), técnico de segurança do trabalho, assistente social, auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem, enfermeiro e farmacêutico.

De acordo com a coordenadora de Gente e Gestão do HPS Platão Araújo, Rosana Siebra, esta é a segunda seleção exclusiva para pessoas com deficiência realizada pela unidade.

“Obtivemos uma resposta muito positiva no primeiro processo seletivo. Recebemos relatos de colaboradores que ingressaram na unidade e pudemos perceber como o trabalho impacta não apenas a vida financeira, mas também a autoestima e o bem-estar emocional dessas pessoas. No HPS Platão Araújo, buscamos promover a inclusão na rotina hospitalar, sempre prezando pelo respeito, pela igualdade e pela valorização dos profissionais”, destacou.

Requisitos

Os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e possuir escolaridade compatível com a função pretendida. Para participar da seleção, é necessário apresentar currículo atualizado e laudo médico com a Classificação Internacional de Doenças (CID), emitido nos últimos 12 meses.

Segundo o diretor do HPS Platão Araújo, Juliano Botero, a abertura das vagas reforça o compromisso institucional com a inclusão e a valorização da diversidade.

“Mais do que ampliar nosso quadro de colaboradores, estamos fortalecendo uma cultura organizacional baseada na diversidade, no respeito e na equidade. A inclusão de pessoas com deficiência representa não apenas o cumprimento da legislação, mas um compromisso ético com a construção de um ambiente mais humano e representativo da sociedade que atendemos”, afirmou.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Burh, por meio do link:

https://burh.com.br/vagas/banco-de-talentos-exclusivo-pcd-diversos-cargos-manaus-7440236682

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