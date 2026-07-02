Copa

Atacante elogiou o técnico Carlo Ancelotti e despistou sobre a possibilidade de assumir a vaga deixada por Lucas Paquetá.

Endrick é um dos nomes cotados para substituir Lucas Paquetá na seleção brasileira após a lesão sofrida pelo meia durante a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, resultado que garantiu a classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (2), o atacante do Real Madrid aproveitou para reforçar a confiança no técnico Carlo Ancelotti e afastar especulações sobre um possível desgaste na relação com o treinador.

O fato de Endrick não ter entrado em campo no empate por 1 a 1 com Marrocos, na estreia da seleção brasileira na competição, gerou comentários e especulações sobre sua relação com o comandante italiano. Durante entrevista coletiva concedida em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o jogador fez questão de elogiar o treinador.

“Na primeira temporada com o mister [Ancelotti] no Real, eu joguei bastante. Poucos minutos, mas entrando em quase todos os jogos. Ele sempre falava para ficar tranquilo, que minha hora iria chegar. Na Copa do Rei, iniciei quase todos os jogos e pude fazer gols em praticamente todos. O mister sabe muito bem o que faz”, afirmou.

O atacante destacou ainda que confia plenamente nas decisões do técnico e que está preparado para contribuir da forma que for necessária.

“O mister sabe como posso contribuir. Ele não vai fazer o melhor para mim, mas pela equipe. E é isso que ele tem de melhor. As coisas acontecem. Parece que Deus olha para ele e diz que é iluminado. Todos os jogadores aqui seguem o plano do mister. Vou escutar e fazer o que ele me pedir”, declarou.

Possível titular

Endrick foi escolhido para substituir Lucas Paquetá no intervalo da partida contra o Japão, quando a seleção brasileira perdia por 1 a 0. Agora, ele aparece como um dos principais candidatos para assumir a vaga do meia no duelo contra a Noruega, válido pelas oitavas de final.

Questionado sobre a possibilidade de começar a partida como titular, o atacante preferiu manter a tranquilidade.

“Vou dormir como um bebê [risos]. Faço minha oração, converso com Deus e fico tranquilo, que as coisas vão acontecer no momento certo”, disse.

Apoio dos veteranos

O jovem atacante revelou ainda que mantém contato frequente com os jogadores mais experientes da seleção, especialmente Neymar, além de Marquinhos, Casemiro e Alisson.

“Tenho uma relação muito boa com o Ney. A gente joga carta depois dos treinos, troca resenha. É muito importante conversarmos com os nossos capitães. São pessoas inteligentes do futebol”, destacou.

Caso seja escalado entre os titulares diante da Noruega, Endrick poderá reeditar uma parceria antiga com Rayan. Os dois atuaram juntos nas categorias de base da seleção brasileira e também foram adversários em competições de base, como a Copa do Brasil Sub-17 de 2022.

Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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