Enem

Número de inscritos cresce 5,08% em relação a 2025. Provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 registrou 5.055.818 inscritos confirmados, segundo balanço preliminar divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta sexta-feira (3). O levantamento foi divulgado após o encerramento dos prazos para pagamento da taxa de inscrição e apresentação de recursos.

O número representa um crescimento de 5,08% em relação ao Enem 2025, que contabilizou 4.811.338 participantes.

Apesar do aumento, o recorde de inscritos continua sendo o da edição de 2014, quando 8.722.290 candidatos participaram do exame.

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal.

Prazo para recurso do atendimento especializado termina hoje

Os participantes que tiveram o pedido de atendimento especializado negado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) podem apresentar recurso até esta sexta-feira (3).

Conforme o edital, os candidatos devem enviar, pela Página do Participante, a documentação que comprove a condição informada no momento da inscrição.

O resultado dos recursos será divulgado em 10 de julho, no mesmo portal.

Novidades da edição de 2026

Entre as mudanças implementadas pelo Ministério da Educação está a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, adotada pela primeira vez nesta edição.

Além disso, os participantes beneficiários do programa Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio e comparecerem aos dois dias de prova receberão um incentivo financeiro de R$ 200, pago em parcela única.

Outra novidade é a ampliação da rede de aplicação do exame. Neste ano, o Inep incluiu 95 novos municípios, permitindo que mais candidatos realizem as provas perto de casa e reduzindo a necessidade de deslocamentos.

Segundo o instituto, cerca de 10 mil escolas serão utilizadas como locais de prova. A expectativa é que aproximadamente 80% dos concluintes da rede pública façam o exame na própria escola onde estudam.

Para que serve a nota do Enem

O Enem avalia o desempenho dos estudantes ao fim da educação básica e é uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil.

As notas podem ser utilizadas em programas federais como:

Sistema de Seleção Unificada (Sisu);

Programa Universidade para Todos (Prouni);

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Além disso, instituições públicas e privadas utilizam a nota do exame em seus processos seletivos.

Desde a edição de 2025, o Enem também voltou a certificar a conclusão do ensino médio para candidatos com 18 anos ou mais que alcancem a pontuação mínima exigida em cada área do conhecimento e na redação.

Os resultados individuais ainda podem ser utilizados por estudantes interessados em ingressar em instituições de ensino superior de Portugal que mantêm convênio com o Inep.

(*) Com informações da Agência Brasil

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