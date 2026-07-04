Calor

Brasil decide um lugar nas quartas de final da Copa do Mundo neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey (Estados Unidos).

O técnico Carlo Ancelotti comandou, na manhã deste sábado (4), o último treino da seleção brasileira antes do confronto contra a Noruega. O Brasil decide um lugar nas quartas de final da Copa do Mundo neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey (Estados Unidos).

Como de praxe, a imprensa pôde acompanhar somente os primeiros 15 minutos da atividade no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey.

Calor intenso

Debaixo de muito calor, com o termômetro marcando 33ºC e umidade próxima dos 50%, provocando uma sensação térmica na casa dos 37ºC, os jogadores se hidrataram bastante e não economizaram no filtro solar.

Durante o período aberto aos jornalistas, foi possível ver apenas o aquecimento dos atletas e a conversa do grupo com Ancelotti. No bate-papo, em mais de uma ocasião, o treinador sinalizou a cabeça, como se reforçasse a importância de se manter a concentração.

Presença de Raphinha

O aquecimento teve, pela segunda vez, a presença de Raphinha. O atacante está finalizando o processo de transição para o campo após tratar uma lesão no músculo posterior da coxa direita, que o deixou fora dos últimos dois jogos. Ele se contundiu ainda na segunda rodada da Copa, na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na Filadélfia (Estados Unidos). Desde então, Rayan tem sido titular.

A presença indica que Raphinha está próximo do retorno aos gramados. Sem ritmo, porém, o camisa 11 deve ser opção no banco, da mesma forma que ocorreu com Neymar – depois de mês tratando uma lesão na panturrilha direita – quando foi relacionado pela primeira vez por Ancelotti no triunfo sobre a Escócia, em Miami (Estados Unidos), por 3 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos.

Conversa com o presidente

Quem também acompanhou o treino foi o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud. O dirigente cumprimentou os jogadores e teve longo papo com o volante Casemiro, um dos líderes do elenco.

Paquetá em tratamento

O meia Lucas Paquetá, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, segue em tratamento. O camisa 20, que deixou a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, em Houston (Estados Unidos), na última segunda-feira (29), ainda no intervalo, está fora da partida. Os atacantes Endrick – que entrou no lugar do jogador do Flamengo diante dos japoneses – e Gabriel Martinelli, além do volante Danilo Santos, são os favoritos à vaga.

Provável escalação

A provável escalação contra a Noruega terá: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos (Gabriel Martinelli ou Endrick); Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

(*) Com informações da Agência Brasil

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