Comunidade

Ginásio Professor Caio Dagnaisser e Praça Creuza Menezes de Gonzaga foram entregues pela Prefeitura de Parintins com recursos destinados pela deputada estadual Mayra Dias.

Parintins inaugura complexo esportivo na sexta-feira (4). O Complexo Esportivo e Cultural da Escola Estadual Senador João Bosco foi inaugurado pela Prefeitura de Parintins com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões destinada pela deputada estadual Mayra Dias (PSD).

A cerimônia contou com a presença do prefeito Mateus Assayag, da vice-prefeita Vanessa Gonçalves, do ex-prefeito Bi Garcia, vereadores, secretários municipais, representantes da comunidade escolar, familiares dos homenageados e estudantes.

A estrutura atenderá diretamente os alunos da Escola Estadual Senador João Bosco, instituições de ensino da região e moradores de Parintins.

Novo espaço reúne esporte, cultura e lazer

O complexo é formado pelo Ginásio Professor Caio Dagnaisser e pela Praça Creuza Menezes de Gonzaga. O espaço foi planejado para receber atividades esportivas, eventos culturais, encontros comunitários e ações de lazer.

Além disso, o local conta com áreas destinadas às práticas esportivas, recreação infantil e convivência social.

Comunidade escolar destaca importância da obra

O diretor da Escola Estadual Senador João Bosco, Luciano das Chagas, afirmou que a entrega representa um avanço para a instituição.

“Este complexo representa uma conquista muito esperada por nossa escola. Mais do que uma estrutura física, será um espaço para fortalecer as atividades esportivas, culturais e sociais dos nossos alunos e de toda a comunidade.”

Prefeitura destaca parceria para execução do projeto

Durante a inauguração, o prefeito Mateus Assayag ressaltou a parceria que possibilitou a construção do complexo.

“Esse complexo atende a Escola João Bosco, as instituições do entorno e toda a comunidade. É um espaço moderno, pensado para o esporte, a cultura, o lazer e a convivência das famílias parintinenses.”

Deputada Mayra Dias ressalta impacto do investimento

Autora da emenda parlamentar que destinou os recursos para a obra, a deputada Mayra Dias afirmou que o investimento busca ampliar o acesso da população a espaços voltados ao esporte, à educação, à cultura e ao lazer.