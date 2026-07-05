Colisão

Com a forte colisão, o menino, identificado apenas como Yudi, foi arremessado da motocicleta e bateu a cabeça ao cair no asfalto

Um pai se desesperou com a morte do filho de apenas 6 anos de idade. O caso aconteceu no fim da tarde de ontem (4), durante um acidente na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Pai e filho estavam em uma motocicleta. Em determinado momento, o condutor tentou desviar de um carro, mas atingiu a traseira de um ônibus que estava parado na pista para embarque e desembarque de passageiros.

Com a forte colisão, o menino, identificado apenas como Yudi, foi arremessado da motocicleta e bateu a cabeça ao cair no asfalto. A criança estava usando capacete.

Um condutor de outro veículo que passava pelo local no momento do acidente parou para prestar socorro. Yudi ainda foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, mas não reistiu aos ferimentos.

Vídeos feitos por testemunhas da colisão registram o momento em que o pai pega o filho nos braços. A cena comoveu a todos.

As causas do acidente serão apuradadas.