Violência

Agentes da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para um bar onde o homem estaria.

Moradores do bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, espancaram um homem de 43 anos suseito de estuprar uma menina de 12 anos. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (5).

Para a polícia, a mãe da vítima informou que o homem é parente socioafetivo da avó materna. O homem teria tocado as partes íntimas da menina, além de tentar beijá-la e oferecer a quantia de R$ 20 como forma de pagamento por favores sexuais.

Agentes da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para um bar onde o homem estaria. O suspeito foi encontrado em um beco do bairro com as mãos amarradas e hematomas na cabeça.

O homem foi levado para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. Não há informações sobre o estado de saúde do suspeito de cometer o estupro.

O caso está registrado no 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde mãe e filha formalizaram a denúncia.

Leia Mais: