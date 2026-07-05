Moradores do bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, espancaram um homem de 43 anos suseito de estuprar uma menina de 12 anos. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (5).
Para a polícia, a mãe da vítima informou que o homem é parente socioafetivo da avó materna. O homem teria tocado as partes íntimas da menina, além de tentar beijá-la e oferecer a quantia de R$ 20 como forma de pagamento por favores sexuais.
Agentes da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para um bar onde o homem estaria. O suspeito foi encontrado em um beco do bairro com as mãos amarradas e hematomas na cabeça.
O homem foi levado para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. Não há informações sobre o estado de saúde do suspeito de cometer o estupro.
O caso está registrado no 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde mãe e filha formalizaram a denúncia.
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