Feriados

Policiais do NYPD atenderam a relatos de um tiroteio por volta das 22h37 (23h37, horário de Brasília), na West 31st Street, no Brooklyn

Pelo menos oito pessoas, incluindo quatro crianças, foram baleadas e ficaram feridas neste sábado (4) no final do feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos. O caso aconteceu em Coney Island, na cidade de Nova York.

A informação foi divulgada pela ABC News neste domingo (5), que citou o NYPD (Departamento de Polícia de Nova York).

Policiais do NYPD atenderam a relatos de um tiroteio por volta das 22h37 (23h37, horário de Brasília), na West 31st Street, no Brooklyn, informou o departamento em comunicado à ABC News.

Entre os feridos estavam dois homens, duas mulheres e quatro crianças — com idades de 14, 12, 7 e 6 anos —, segundo a ABC News.

O NYPD afirmou que todas as vítimas foram levadas a hospitais. Sete estavam em condição estável, enquanto uma mulher de 21 anos se encontrava em estado crítico.

A polícia informou ter recuperado uma arma de fogo no local, mas, segundo a imprensa internacional, ainda não efetuou nenhuma prisão. Contatada pela reportagem, a polícia de Nova York não havia respondido até a conclusão deste texto.

(*) Com informações do R7

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