Conselho Tutelar

Polícia Militar teve conhecimento do caso após o homem e a adolescente se envolverem em uma confusão e agredirem uma mulher.

Um homem de 27 anos engravidou uma adolescente de 13, agrediu uma mulher de 24 e foi preso. A acusação é estupro de vulnerável, além de lesão corporal.

O crime aconteceu em Manaquiri (a 115 quilômetros de Manaus). A prisão aconteceu no último sábado (4).

A Polícia Militar teve conhecimento do caso após o homem e a adolescente se envolverem em uma confusão e agredirem uma mulher. Durante a briga, a adolescente precisou de atendimento médico e o homem se apresentou como marido dela.

Agentes do Conselho Tutelar ficaram sabendo da situação e confirmaram que a gestante é menor de idade. O caso será investigado.

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